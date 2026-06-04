Limone Piemonte, dal 10 giugno gli animali "invadono" le vie del centro

Una favola con gli animali prenderà vita tra le vie del centro di Limone a partire dal 10 giugno. Il paese si lascia attraversare da un’invasione gentile, colorata, decisamente fuori scala. È Cracking Art, il movimento artistico internazionale che da oltre trent’anni porta nelle città opere ispirate al mondo animale. I suoi artisti regaleranno alla località turistica, per tutta la stagione, coccodrilli, chiocciole, rondini, conigli e tanti altri simpatici protagonisti.



Installazioni monumentali che trasformeranno via Roma, in un percorso artistico diffuso, con un’anteprima per i giornalisti e gli appassionati di arte a metà giugno e l’inaugurazione ufficiale il 26 dello stesso mese. L’installazione accessibile in centro paese sino al 24 di settembre. Nato nel 1993, Cracking Art ha costruito la propria identità attorno all’utilizzo della plastica rigenerata e riciclabile, trasformata in sculture dai colori intensi e dalle forme essenziali "Di fronte allo scenario delle Alpi Marittime, spiegano gli ideatori, le sculture richiamano l’ambiente naturale circostante e, nell’incontro con le persone che abitano Limone, generano un’interferenza fertile, una sorta di ibridazione. Da questo dialogo tra natura e spazio urbano nascono nuove suggestioni e storie da immaginare e raccontare".



Con il progetto Cracking Art Limone sceglie di esprimersi in modo inedito attraverso l’arte pubblica contemporanea, trasformando una passeggiata in paese in un percorso fatto di installazioni e dettagli che cambiano il modo di guardare gli spazi quotidiani, capaci anche di aprire varchi verso il mondo della fantasia e del gioco.



La presenza delle opere lungo il percorso urbano invita residenti e visitatori a osservare il paese da prospettive diverse. Le opere colpiscono anche per le dimensioni. Le chiocciole superano i tre metri di lunghezza, i conigli raggiungono i due metri e mezzo di altezza, il coccodrillo monumentale si estende per oltre cinque metri.



I promotori My Limone e associazione Ego Bianchi, con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, si pongono l’obiettivo di generare un cortocircuito visivo di sicuro impatto: l’atmosfera rarefatta della montagna che si scontra con la plasticità industriale delle opere, il paesaggio pacifico e le tradizioni delle Alpi in evidente contrasto con i profili di animali pop dai colori accesi che irrompono tra vie e piazze, in una suggestione di estraniante ironia. Patrocina l’iniziativa il Comune di Limone. Sono partner Limone Riserva Bianca, Fiocco di Neve Relais, Mac Miche ristorante, Galleria d'Arte Senesi, Ambiente e Servizi Eco Solutions.