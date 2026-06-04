Fossano, alla libreria Nuvole la presentazione de "Occhi che (si) illuminano d’emozioni"

La libreria Le Nuvole di Fossano propone come primo appuntamento del mese di giugno un interessante e coinvolgente incontro con l’opera poetica di Massimiliano Giannocco, poeta romano che incontrerà i lettori nell’area pedonale di via Cavour sabato 6 giugno, alle ore 17,30.

L’autore non solo presenterà la sua recentissima opera poetica Occhi che (si) illuminano d’emozioni, pubblicata ad aprile dall’editore capitolino Il cuscino di stelle, una sorprendente raccolta di emozioni, riflessioni, sensazioni e visioni, ma parlerà anche della sua opera precedente, Come all’alba una rosa, una delicata e bellissima raccolta di haiku, muki, senryu e tanka, espressioni tipiche della produzione letteraria giapponese.

Interverrà all’incontro il poeta cuneese Luca Isoardo, Presidente di POC Poesia Contemporanea Cuneo.

Al termine della presentazione, che sarà inframmezzata da letture di brani tratti dall’opera dell’autore, verrà offerto un aperitivo a tutti i partecipanti.