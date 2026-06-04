La 15ª edizione di "Famiglia sei Granda" si conclude nel fine settimana ad Alba e Bra

Si conclude con un fine settimana di importanti appuntamenti la XV edizione di "Famiglia sei Granda", la grande festa diffusa della famiglia ideata dal Forum delle associazioni familiari della provincia di Cuneo, in concomitanza con la Giornata internazionale della famiglia che si celebra ogni anno il 15 maggio. Sono 12 gli eventi che, per quasi un mese, hanno coinvolto 5 diverse città della provincia di Cuneo. Bra, Fossano, Montemale, Busca ed Alba, infatti, sono state palcoscenico alle diverse iniziative che termineranno a Bra domenica 7 giugno con “Famiglie in festa 2026”.

In particolare, domani, venerdì 5 giugno 2026, alle 18.45, presso la Sala Riolfo della biblioteca civica di Alba (via Vittorio Emanuele II, 19), la giornalista e scrittrice Giorgia Cozza condurrà l’incontro “Diventare genitori: crescere insieme ed educare con rispetto”, nell’ambito del percorso “Ricominciamo da noi”, proposto dall’associazione Rete Mamma. Seguirà un aperitivo conviviale offerto da Rete Mamma, durante l’incontro sarà possibile avvalersi del servizio gratuito di baby parking. Prenotazione obbligatoria.

Venerdì 5 e sabato 6 giugno 2026, alle 18.45, in piazza Giolitti a Bra, si svolgerà il Baile Festival, organizzato dall’associazione O.P.E.P. – Ogni Passo È un Passo ETS. Si parlerà di bullismo, cyberbullismo, promozione del protagonismo giovanile e dell’aggregazione positiva tra giovani.

Domenica 7 giugno 2026, la città di Bra si colorerà con “Famiglie in Festa 2026”. Alle 9.00, da piazza Giolitti, partirà “Bici in città”, la biciclettata non competitiva a cura della Uisp e, alle 14.30, arriverà l’autobus teatrale a due piani di Sciara Progetti “Questo non è un autobus”, un’esperienza immersiva e partecipativa sul tema della violenza di genere, laboratori, giochi da tavolo, scacchi.

Per maggiori informazioni consultare il sito internet www.forumfamigliecuneo.org.