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Politica | 04 giugno 2026, 08:49

Rossana, inizia il secondo mandato del riconfermato sindaco Giuliano Degiovanni

Vicesindaco sarà Patrizio Barile, assessore Manuele Barbero. Prima seduta, dopo il voto del 24 e 25 maggio, domani, venerdì 5 giugno, alle ore 21

Degiovanni con l'assessore Gallo

Degiovanni con l'assessore Gallo

La seduta di insediamento del nuovo Consiglio comunale di Rossana, che prevede il giuramento del sindaco,  è stata convocata per domani, venerdì 5 giugno, alle ore 21.

Chiusa la partita elettorale senza rivali, il riconfermato primo cittadino  Giuliano Degiovanni ha già comunicato la composizione della sua nuova giunta.

Vicesindaco, in base agli accordi preelettorali condivisi con la sua lista “Insieme per Rossana”, sarà l’ingegnere della ditta Merlo Patrizio Barile, risultato anche il candidato consigliere che ha ottenuto il maggior numero di preferenze personali: 65.

L’altro assessore sarà Manuele Barbero, 44 preferenze, che già faceva parte in precedenza dell’esecutivo e che viene dunque riconfermato.

GpT

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