Prime Minister Alpi, a Ceva il graduation day di “Fuori dai margini”

Sta per calare il sipario sull’edizione 2025/2026 di Prime Minister Alpi, la scuola di politica gratuita e apartitica dedicata alle giovani donne tra i 14 e i 19 anni, che quest’anno ha sviluppato il tema “Fuori dai margini”. Il percorso, seguito da ragazze provenienti da tutta la provincia di Cuneo, ha messo al centro inclusione, parità di genere, rappresentanza e partecipazione femminile nelle istituzioni.

Nel corso dei mesi le allieve hanno incontrato ospiti di rilievo come il docente di storia Bruno Maida, la designer di cambiamento Sambu Buffa e il fondatore di OLI – Adriano Olivetti Leadership Institute, approfondendo il concetto di margine e le possibilità di superarlo attraverso competenze, passione e impegno civile. Il progetto si chiuderà con una mattinata dedicata ai workshop di restituzione realizzati dalle stesse partecipanti.

L’appuntamento conclusivo è fissato per sabato 13 giugno alle 11 al Museo del Fungo di Ceva, in piazza Cappuccini, con il graduation day aperto al pubblico e la consegna dell’attestato finale. Le ragazze, divise in due gruppi, presenteranno un lavoro di arti visive e performative, con teatro e fotografia, incentrato sul patriarcato in famiglia, e un progetto di giornalismo dedicato invece alla misoginia nel mondo queer.

Attraverso immagini, performance e parola scritta, le allieve hanno lavorato per trasformare temi complessi e attuali in strumenti di racconto e consapevolezza, dando voce a esperienze troppo spesso invisibili. Il lavoro di gruppo ha rappresentato così il cuore del percorso, con l’obiettivo finale di promuovere partecipazione, attivismo e cittadinanza attiva.

Prime Minister Alpi “Fuori dai Margini” è promossa dal Comune di Ceva, ente capofila, in collaborazione con i Comuni di Mondovì e Cuneo e con la Fondazione Nuto Revelli ETS. Il progetto è sostenuto dalla Fondazione CRC nell’ambito del bando “Impegnati nei diritti 2025” e realizzato con il contributo di numerose realtà locali e nazionali.