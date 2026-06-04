Open day emicrania: ambulatorio dedicato a Savigliano

Il prossimo 17 giugno, Fondazione Onda ETS promuove l’Open Day dedicato all’emicrania, offrendo alla popolazione servizi gratuiti clinico-diagnostici ed informativi.

La struttura complessa Neurologia dell’ospedale di Savigliano organizza un ambulatorio aperto per visite neurologiche per cefalea presso, evento rivolta a donne dai 18 anni in su che non siano già seguite presso la struttura per la medesima patologia.

Le visite saranno effettuate presso l’ambulatorio neurologico situato a piano terra, Blocco B, dell’ospedale SS Annunziata di Savigliano, tra le ore 14.00 e le 15.30.

La prenotazione è obbligatoria (tel. 0172/719326, da lunedì 8 a giovedì 11 giugno, dalle ore 09:00 alle ore 12:00).

L’iniziativa è gratuita e non è necessaria l'impegnativa del Medico di Medicina Generale.