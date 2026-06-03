Robilante e Roccavione unite dalla "Camminata in Rosa per la valle" tra partecipazione e solidarietà [FOTO]

Una giornata all'insegna dello sport, della socialità e, soprattutto, della beneficenza. Domenica 24 maggio il territorio ha vissuto un momento speciale grazie alla nuova edizione della "Camminata in Rosa per la valle", un appuntamento diventato ormai un punto di riferimento capace di unire le comunità di Roccavione e Robilante in un grande abbraccio solidale.

Il serpentone colorato è partito alle 10 dalla Chiesa di Roccavione per snodarsi lungo un tracciato prevalentemente pianeggiante di circa 6 chilometri, ideale per famiglie, anziani e appassionati, fino a raggiungere la suggestiva frazione di Santa Margherita a Robilante. A metà percorso, a ritemprare le forze dei partecipanti, è stato allestito un punto di ristoro con un rinfresco offerto da Buzzi Unicem, realtà da sempre attenta alle attività sociali della zona.

Il successo dell'iniziativa è andato oltre ogni aspettativa e il direttivo della Pro Loco ha voluto esprimere la più profonda gratitudine a chiunque abbia reso possibile questa giornata indimenticabile, a partire dai Comuni di Robilante e Roccavione, da don Erik Turco e dai numerosi volontari.

Un ringraziamento speciale è andato all’associazione Battikuore e a Buzzi Unicem: grazie alla loro generosità, la comunità potrà ora contare su un nuovo defibrillatore e uno zaino di primo soccorso, un prezioso kit salvavita che verrà messo a disposizione della cittadinanza per rendere Robilante un posto più sicuro. Un plauso caloroso ha raggiunto anche i Massari della festa delle rose di Santa Margherita, che non solo hanno cucinato e servito il pranzo finale ai partecipanti, ma hanno contribuito personalmente con una gradita offerta.

Il vero cuore della manifestazione resta però la solidarietà a lungo raggio: l'intero ricavato delle iscrizioni e delle donazioni sarà infatti devoluto all'Associazione Rajiv Gandhi Home for Handicapped, portando un aiuto concreto e un sostegno prezioso ai loro importanti progetti benefici.