Busca scalda i motori: presentato Il GP del Piemonte 2026

Giovedì 4 giugno la sala Gianni Vercellotti dell’ATL di Cuneo ha ospitato la presentazione del Gran Premio del Piemonte di Supermoto, terza prova del mondiale, che avrà luogo sul circuito internazionale di Busca sabato 6 e domenica 7 giugno.

Il consiglio direttivo dell’ATL si è presentato praticamente al completo all’evento, che ha visto la presidente, Gabriella Giordano, presentare i relatori, due Assessori Regionali: Paolo Bongioanni, che ha ricordato il primo mondiale, risalente al 2006 mentre Marco Gallo ha fatto presente la ricaduta dell’evento buschese, ormai divenuto un avvenimento fisso, che verrà trasmesso dalle TV di ben 96 paesi, con un bacino di utenza di circa 30 milioni di spettatori.

(foto di gruppo con rappresentanti ATL, circuito di Busca e relatori)

Assente il sindaco di Busca Ezio Donadio per altri impegni, l’assessore del comune di Busca Diego Bressi ha fatto notare che è purtroppo carente la ricettività alberghiera mentre Il rappresentante del Moto Club Busca, Cesare Speranza, che gestisce la pista insieme ai figli ed alla madre Lilia Imani, ha detto che se il mondiale torna a Busca per la ventesima volta è perché lo staff della pista ed i volontari si sono sempre impegnati per portare avanti con successo le manifestazioni che sono state loro affidate negli anni.

(Il videomessaggio del giovane albese Edoardo Bertola)

Ha poi preso la parola Danilo Boccadolce, promoter del mondiale Supermoto con la Xiem, che ha fatto notare la partecipazione di piloti appartenenti a 14 nazioni ed a 12 squadre, con ben 8 marche di moto impegnate in pista. Oltre al Mondiale della S1GP alla guida di moto da 450 cc., saranno impegnati sul circuito buschese anche i piloti della SM Junior, in sella a mezzi di piccola cilindrata, quelli della S2, in gara con moto da 250 cc. e quelli della classe S4 (450 cc.), categoria in cui sarà presente il solo rappresentante della nostra provincia, l’albese Edoardo Bertola, che ha lasciato un messaggio video, in cui ha dichiarato che gli spiaceva di non essere potuto intervenire, in quanto impegnato in Spagna per dei test con la Moto3.

(La sala ed il tavolo dei relatori)

L’ultimo ad intervenire è stato Luigi Villani manager del Team 11 Ducati, che gestisce il pluri campione iridato tedesco Marc Reiner Schmidt, che ha riferito di non vedere l’ora di scendere su una pista molto tecnica come quella di Busca.

Tutti hanno ringraziato l’ATL di Cuneo per l’ospitalità e per la collaborazione ricevuta sin dai primi GP organizzati sul Kart Planet.

Sabato l’inizio delle prove dalle 9.15, con inizio delle gare dalle ore 16.30 fino alle ore 18 circa, mentre alla domenica si inizierà con la SM Junior Race alle 10.00; nel pomeriggio le finali: S2 ore 14.40, S4 ore 15.35, S1GP Super finale ore 16.30.