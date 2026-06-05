Piazza Coldiretti a Cuneo: tre giorni a cielo aperto tra street food 100% italiano, laboratori per bambini e grandi show comici

Cuneo si prepara a diventare la capitale dell'agricoltura per un fine settimana. In occasione del suo ottantesimo anniversario. Coldiretti Cuneo ha scelto di fare un regalo alla città dando vita a Piazza Coldiretti: una tre giorni — da oggi venerdì 5 a domenica 7 giugno — interamente dedicata ai sapori autentici, alla sostenibilità e alla cultura del cibo.

Per l'occasione, Piazza Galimberti cambierà volto trasformandosi in un grande mercato agricolo a cielo aperto. Cittadini, famiglie e consumatori avranno l'opportunità di immergersi nel mondo rurale della "Granda", scoprendo da vicino il valore della filiera corta e il lavoro quotidiano delle aziende del territorio. Il programma è ricco e pensato per tutte le età: accanto al tradizionale mercato di Campagna Amica ci saranno laboratori didattici per i più piccoli, momenti di approfondimento per gli adulti, degustazioni di cibo contadino e animazioni.

A spiegare lo spirito dell'iniziativa è Enrico Nada, Presidente di Coldiretti Cuneo. “Piazza Coldiretti sarà un’occasione importante per incontrare cittadini e famiglie nel cuore di Cuneo e condividere con loro il valore, ha sottolineato, più autentico del nostro lavoro. Vogliamo raccontare un’agricoltura viva, radicata nel territorio, capace di produrre qualità, custodire l’ambiente e costruire ogni giorno un rapporto di fiducia con i consumatori”.

Un concetto ribadito anche da Francesco Goffredo, Direttore di Coldiretti Cuneo, che si focalizza sul legame tra il settore e il futuro della comunità. “Portare l’agricoltura in Piazza Galimberti significa aprire un dialogo diretto, evidenzia Gofrredo, con la comunità e mostrare quanto il settore primario sia centrale per il presente e per il futuro della Granda. Con Piazza Coldiretti vogliamo valorizzare le imprese agricole, l’educazione alimentare, la filiera corta e le eccellenze del nostro territorio, offrendo a cittadini e visitatori un’esperienza concreta, partecipata e aperta a tutte le età”.

Il mercato sarà un vero e proprio viaggio tra le eccellenze gastronomiche, a partire dalle tantissime aziende piemontesi che metteranno in mostra il meglio delle filiere locali. Nel paniere della Granda troveranno spazio vini d'eccellenza, salumi tipici, un'incredibile varietà di formaggi (vaccini, ovini e caprini) e ortofrutta fresca. Per i più golosi non mancheranno miele, nocciole, mirtilli biologici, riso e specialità artigianali come passate di pomodoro, confetture, la tradizionale cognà, creme spalmabili e dolci del territorio. Il tutto impreziosito da prodotti simbolo della zona, come le castagne e il pregiato Castelmagno.

Ma la festa del gusto non si ferma ai confini regionali. La vicina Liguria sarà presente con i suoi profumi inconfondibili: pesto fresco, olive taggiasche, olio extravergine di oliva DOP e IGP, Vermentino e persino dell'ottimo gelato artigianale. Infine, a completare questo ricco mosaico di sapori italiani, ci saranno ospiti d'eccezione da altre regioni, come il Parmigiano Reggiano, la Fontina valdostana e, scendendo fino al Sud, l'olio extravergine e i peperoncini della Sicilia.

La manifestazione accoglierà i visitatori oggi e domani dalle 10.00 alle 22.00, mentre la domenica l'orario di apertura è dalle 10.00 alle 19.00. All'interno dell'evento è possibile fare la spesa direttamente presso il mercato contadino o assaporare lo street food 100% italiano, che propone anche speciali menù promozionali a soli 8,00 €.

Per gli appassionati della buona tavola e del buon bere, l'Area del Gusto offre l'iniziativa "A tutta birra... contadina!" in collaborazione con il Consorzio Birra Artigianale Italiana, la degustazione dei vini del territorio in collaborazione con The Green Experience, sessioni di showcooking a cura dei Cuochi Contadini Terranostra e uno spazio dedicato alla frutta da scoprire.

Grandi e piccini possono inoltre esplorare la fattoria degli animali, l'orto didattico e un'area baby con attività dedicate alla scoperta dei cinque sensi, accessibili per tutta la durata della manifestazione dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.00. Nelle giornate di sabato 6 e domenica 7 giugno vengono poi attivati laboratori didattici su prenotazione incentrati sulla filiera dei cereali dal chicco alla tavola, sulla stagionalità, sul latte e i suoi trasformati, e sul prezioso mondo delle api e degli insetti impollinatori.

L'intrattenimento prosegue anche di sera, sempre a ingresso gratuito e con la possibilità di prenotare il posto, grazie agli spettacoli comici previsti alle ore 21.00, che vedono sul palco Baz Outsider nella serata di venerdì 5 giugno e Davide Calgaro Live in quella di sabato 6 giugno.