Mondovì rilancia l’impegno ambientale: nuova giornata di raccolta rifiuti a Borgo Aragno

Prosegue l’impegno del Comune di Mondovì nella sensibilizzazione dei cittadini alla cura dei beni comuni e alla tutela dell’ambiente. Dopo il successo della campagna “Spazzamondo” promossa dalla Fondazione CRC, che ha visto l’adesione di quasi 800 persone, l’Amministrazione comunale propone un nuovo momento collettivo dedicato alla raccolta simbolica dei rifiuti.

L’appuntamento è fissato per sabato 13 giugno alle ore 9.00, con ritrovo nei pressi della Scuola Primaria di Borgo Aragno, in corso Milano 32. L’iniziativa si inserisce nel solco delle attività di sensibilizzazione ambientale già avviate nelle scorse settimane.

"In occasione della Giornata mondiale dell’Ambiente di oggi, 5 giugno, annunciamo con piacere una nuova iniziativa di sensibilizzazione ambientale, in continuità con quanto già organizzato nelle scorse settimane" dichiarano il sindaco Luca Robaldo e l’assessore all’Ambiente Gabriele Campora. "Il prossimo 13 giugno a partire dalle ore 9.00, infatti, ci ritroveremo per una simbolica raccolta rifiuti abbandonati nell’area industriale. Un’iniziativa, organizzata grazie al supporto degli eco-volontari comunali, che intende accrescere la sensibilità collettiva e la partecipazione pubblica nei confronti di tematiche fondamentali come il rispetto e la tutela dei beni comuni che ci circondano. La partecipazione è aperta all’intera cittadinanza, previa iscrizione al Registro comunale dei Volontari civici. Sarà necessario portarsi guanti e/o pinze per la raccolta, mentre i sacchi verranno forniti direttamente dal Comune".

Chi desidera partecipare potrà compilare l’apposito modulo digitale (M-AS019), disponibile sul sito istituzionale del Comune, e inviarlo via email entro venerdì 12 giugno all’indirizzo info@comune.mondovi.cn.it. In alternativa, sarà possibile consegnarlo, sempre entro la stessa data, allo Sportello Unico situato al piano terra del Palazzo comunale.