Visita istituzionale del generale Avitabile al Comando provinciale della Guardia di Finanza di Cuneo

Nella giornata di ieri, giovedì 4 giugno, il Comandante Regionale Piemonte-Valle d’Aosta della Guardia di Finanza, generale di divisione Giovanni Avitabile, ha fatto visita al Comando Provinciale di Cuneo, presso la storica caserma Cesare Battisti.

L’alto ufficiale, accolto dal Comandante Provinciale, colonnello Andrea Alba, ha incontrato gli ufficiali e i comandanti dei reparti operativi della provincia granda, la componente specialistica del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza, ed una rappresentanza di finanzieri di ogni ordine e grado in servizio sul territorio.

Al Comandante Regionale sono state illustrate la situazione socio-economica e le peculiarità del territorio, con un focus dedicato ai principali servizi in corso. Sono state affrontate, infatti, le strategie operative dei reparti del Corpo operanti in provincia, orientate alla lotta agli sprechi nell’erogazione di risorse pubbliche, al perseguimento delle più gravi e fraudolente forme di evasione, al fenomeno dello sfruttamento di manodopera e del c.d. “caporalato” nel settore agricolo, nonché al contrasto della criminalità e del riciclaggio di denaro frutto di attività illecite.

Il generale Avitabile ha espresso apprezzamento per l’attività svolta dai finanzieri, sottolineando i risultati raggiunti nelle attività a tutela dell’economia legale, del libero mercato e dei contribuenti. Un riconoscimento accompagnato dall’invito a proseguire con impegno nel lavoro quotidiano al servizio della collettività.

Nel corso della mattinata, il Comandante Regionale ha incontrato il Prefetto Mariano Savastano e il Procuratore della Repubblica Onelio Dodero, confrontandosi su temi di interesse comune legati alla sicurezza economico-finanziaria e al presidio del territorio.

Nel corso degli incontri, è stata ribadita la collaborazione istituzionale tra Guardia di Finanza e le autorità locali, con parole di apprezzamento per l’attività svolta quotidianamente dalle Fiamme Gialle a favore dei cittadini contro ogni forma di illegalità.

Nel pomeriggio, invece, il generale Avitabile è stato ricevuto dal Sindaco del comune di Monasterolo di Savigliano, per una visita al territorio e alla comunità locale.