Lutto nella Diocesi di Alba: è deceduto don Gianni Tarable, storico sacerdote del Roero

La Diocesi di Alba e l'intero territorio del Roero piangono la scomparsa di don Battista Tarable, conosciuto e amato da tutti come don Gianni. Il sacerdote si è spento oggi, venerdì 5 giugno, presso la residenza di Rodello, dove ha trascorso l'ultimo periodo della sua vita dopo un soggiorno alla casa di riposo di Canale.

Nato a Bra il 1° gennaio 1942, era stato ordinato sacerdote il 3 aprile 1971 e incardinato dai Giuseppini del Murialdo il 1° luglio 1976. Il suo lungo percorso pastorale lo ha visto profondamente legato alle comunità locali: è stato parroco a San Bernardo di Monteu Roero e vicario parrocchiale a Ceresole d’Alba, dove è poi diventato parroco il 1° ottobre 1979, guidando la parrocchia per molti anni con grande impegno civico e religioso. Per un periodo ha inoltre ricoperto l'incarico di padre spirituale del Seminario Maggiore di Alba.

Il 1° settembre 2000 il trasferimento a Canale San Vittore, dove è rimasto un punto di riferimento fondamentale fino al 2018, anno in cui ha dovuto lasciare la guida delle parrocchie di Canale e Valpone per motivi di salute. Durante il suo ministero canalese si è distinto per la valorizzazione dell'antica festa della "Colomba", l'inaugurazione dell'oratorio e per eventi molto sentiti come la benedizione dei "tabui" da tartufo. Ha inoltre collaborato attivamente nella vicina zona di Montà, seguendo i corsi prematrimoniali e le attività pastorali diocesane.

A partire da oggi pomeriggio la salma sarà composta presso la sala del commiato a Bra de La Braidese. La veglia funebre si terrà domenica 7 giugno alle ore 20.30 nella chiesa parrocchiale della Beata Vergine del Buon Consiglio a Macellai di Pocapaglia. I funerali, presieduti dal vescovo, saranno celebrati lunedì 8 giugno alle ore 15.30.