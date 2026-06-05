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Attualità | 05 giugno 2026, 14:55

Lutto nella Diocesi di Alba: è deceduto don Gianni Tarable, storico sacerdote del Roero

Il religioso si è spento all'età di 84 anni presso la residenza di Rodello. Guidò a lungo le comunità di Ceresole e Canale prima del ritiro per motivi di salute

Don Battista Tarable, per tutti don Gianni. Aveva 84 anni

Don Battista Tarable, per tutti don Gianni. Aveva 84 anni

La Diocesi di Alba e l'intero territorio del Roero piangono la scomparsa di don Battista Tarable, conosciuto e amato da tutti come don Gianni. Il sacerdote si è spento oggi, venerdì 5 giugno, presso la residenza di Rodello, dove ha trascorso l'ultimo periodo della sua vita dopo un soggiorno alla casa di riposo di Canale.

Nato a Bra il 1° gennaio 1942, era stato ordinato sacerdote il 3 aprile 1971 e incardinato dai Giuseppini del Murialdo il 1° luglio 1976. Il suo lungo percorso pastorale lo ha visto profondamente legato alle comunità locali: è stato parroco a San Bernardo di Monteu Roero e vicario parrocchiale a Ceresole d’Alba, dove è poi diventato parroco il 1° ottobre 1979, guidando la parrocchia per molti anni con grande impegno civico e religioso. Per un periodo ha inoltre ricoperto l'incarico di padre spirituale del Seminario Maggiore di Alba.

Il 1° settembre 2000 il trasferimento a Canale San Vittore, dove è rimasto un punto di riferimento fondamentale fino al 2018, anno in cui ha dovuto lasciare la guida delle parrocchie di Canale e Valpone per motivi di salute. Durante il suo ministero canalese si è distinto per la valorizzazione dell'antica festa della "Colomba", l'inaugurazione dell'oratorio e per eventi molto sentiti come la benedizione dei "tabui" da tartufo. Ha inoltre collaborato attivamente nella vicina zona di Montà, seguendo i corsi prematrimoniali e le attività pastorali diocesane.

A partire da oggi pomeriggio la salma sarà composta presso la sala del commiato a Bra de La Braidese. La veglia funebre si terrà domenica 7 giugno alle ore 20.30 nella chiesa parrocchiale della Beata Vergine del Buon Consiglio a Macellai di Pocapaglia. I funerali, presieduti dal vescovo, saranno celebrati lunedì 8 giugno alle ore 15.30.

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