Alla scoperta del mondo venatorio: a Sale delle Langhe la "Giornata Didattica"

Sabato 6 giugno, presso l’area sportiva di Sale delle Langhe, avrà luogo la "Giornata Didattica 2026". Organizzata dall’Atc Cn5 in collaborazione con il Comprensorio Alpino Cn6, la manifestazione prenderà il via alle ore 9.30 con l'obiettivo di avvicinare bambini e famiglie alle attività connesse al mondo venatorio e al territorio, offrendo un punto di vista differente sulla caccia.

Le famiglie potranno partecipare a numerose attività pratiche: dal riconoscimento delle specie locali, anche attraverso una piccola mostra tassidermica, alla presentazione dei cani da ferma e da seguita con dimostrazioni di lavoro. Spazio inoltre alle attività di pesca, alla simulazione e cerca del tartufo, alla riproduzione delle piante fruttifere, al mondo delle api e alla presentazione dei rapaci. Rispetto al passato, quando l’Ambito Territoriale di Caccia Cn5 si appoggiava agli istituti comprensivi locali, quest’anno si è scelto di aprire l’evento direttamente a tutte le famiglie e agli interessati.

Questo progetto sta particolarmente a cuore all’Atc Cn5, in primis alla presidente Chiara Petrini, e la sua realizzazione è resa possibile dal contributo gratuito di cacciatori, associazioni venatorie, gruppi cinofili, pescatori, periti agrari e apicoltori del territorio.

"Per il comune di Sale delle Langhe questa è una bella opportunità e siamo davvero lieti di essere stati contattati dall’Atc, che ringraziamo per la fiducia - spiega il sindaco Andrea Mozzone -. Fin da subito amministrazione e polisportiva si sono messe a disposizione e siamo convinti che tutti, in modo particolare i bambini, potranno conoscere e apprezzare non solo le attività legate al mondo venatorio ma in generale l’affascinante mondo degli animali".

Per informazioni è possibile contattare il numero 331/27.07.494.

[Chiara Petrini]