“Una sola Terra” è il tema della Giornata mondiale dell’ambiente che ricorre il 5 giugno

Risanamento dell’ecosistema e cambiamento climatico dovrebbero essere priorità per le agende politiche di tutto il mondo. Per questo il 5 giugno si celebra la Giornata Mondiale dell’Ambiente, un evento internazionale che unisce i vari Paesi della Terra nello sforzo di preservare l’ecosistema naturale.

Ma come è nata e perché si festeggia? Il World Environment Day è stato istituito dall’Assemblea Generale dell’ONU nel 1972, a memoria della Conferenza di Stoccolma sull’Ambiente Umano nel corso della quale prese forma il Programma Ambiente delle Nazioni Unite (conosciuto con la sigla inglese UNEP, United Nations Environment Programme). La Giornata Mondiale dell’Ambiente è la più grande piattaforma globale per la sensibilizzazione dell’opinione pubblica in materia ambientale ed è celebrata da milioni di persone.

Nel 2026, la Giornata Mondiale dell’Ambiente si terrà in Svezia e il tema sarà: “Una sola Terra”. Il suo focus sarà come vivere in maniera sostenibile e in armonia con la natura. Ormai sappiamo quasi tutti ciò che possiamo fare nel nostro quotidiano: ridurre l’utilizzo di acqua; ridurre i rifiuti; ridurre l’impatto ambientale della produzione di energia (banalmente, spegnere la luce quando non serve); rispetto per l’ambiente a tutela della biodiversità. Perché non esiste un altro pianeta, ricordiamocelo!