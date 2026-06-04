Savigliano, arriva il quiz letterario “Per un pugno di pagine”

Si chiama “Per un pugno di pagine”, e sarà un quiz con domande e sfide a squadre (ironicamente ispirato ad una celebra trasmissione letteraria della Rai di qualche anno fa) che il 25 giugno prossimo, alle 21, sbarcherà a Savigliano.

Presso il Ridotto del Milanollo, nell'ambito di “SaLe – Savigliano Legge”, ci saranno giochi a squadre incentrati su “Il custode” di Ammaniti e sui libri più celebri ed amati.

Per partecipare all'iniziativa organizzata dalla biblioteca civica è bene, ovviamente, avere letto il libro: alcune copie sono a disposizione presso la “Bàccolo”.

Per iscriversi è possibile compilare il form disponibile sui canali social della biblioteca. Per avere maggiori informazioni è possibile contattare lo 0172.22727 o scrivere a biblioteca@comune.savigliano.cn.it .



