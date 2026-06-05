Elio e le Storie Tese ospiti di punta del "Cuneo Music Festival"

Dopo l’annuncio di Claudio Cecchetto, disc jockey, produttore, conduttore radiofonico e televisivo, editore e talent scout, che si esibirà sabato 18 luglio, arriva la conferma per gli ospiti di venerdì 17 luglio: in piazza Galimberti si esibiranno Elio e le Storie Tese, il più funambolico gruppo della scena musicale italiana.

La band milanese, fondata da Stefano "Elio" Belisari all’inizio degli anni ’80, porterà a Cuneo il nuovo attesissimo "Tour à la carte". Un tour molto particolare (nel migliore stile degli Elii), la cui peculiarità è che la scaletta viene scelta direttamente dal pubblico, che può votare i propri brani preferiti prima dello spettacolo creando una setlist sempre diversa e personalizzata. In questo modo ogni tappa sarà unica, con un menù musicale da pregustare dall’antipasto al dessert. Nella sezione “TOUR” del sito ufficiale sarà possibile, accedendo alla pagina della data a cui si intende partecipare, scegliere 15 brani/portate dal menù proposto.

“Finalmente– dichiara l’assessora alle manifestazioni Sara Tomatis – possiamo svelare il nome di punta del Cuneo Music Festival. Siamo molto orgogliosi di poter portare a Cuneo Elio e le Storie Tese, che rappresentano un pezzo significativo di storia della muscia italiana. Siamo certi che sarà un concerto molto divertente, come da tradizione della band. Inoltre, ci è piaciuta molto l’dea del “tour à la carte”, che permetterà al pubblico di scegliere alcuni brani della scaletta. A breve sveleremo anche gli artisti che si esibiranno la domenica, una serata che vorremmo dedicare ai giovani.”

“Confartigianato Imprese Cuneo – aggiunge la presidente provinciale Daniela Balestra – rinnova con piacere la propria collaborazione con il Comune di Cuneo per l’organizzazione degli eventi estivi del capoluogo, dando continuità a una sinergia che già lo scorso anno aveva saputo attrarre un vasto pubblico, animando momenti di grande vivacità e vitalità. Un modo per testimoniare il forte legame che unisce la nostra Associazione al territorio e alla comunità, declinato anche con il coinvolgimento della nostra onlus 'Confartigianato Cuneo DonArti ETS. Attraverso il SensibilizzArti' intendiamo infatti promuovere momenti di aggregazione e confronto rivolti in particolare ai giovani, nella convinzione che cultura, musica e condivisione rappresentino strumenti importanti di crescita, inclusione e dialogo.”