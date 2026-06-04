Cuneo, cresce l’attesa per il Festival dello Studente 2026

Cresce il fermento per l’edizione 2026 del Festival dello Studente, appuntamento ormai molto atteso dagli istituti scolastici cuneesi. Anche quest’anno saranno gli studenti a salire sul palco per sfidarsi a colpi di recitazione, danza e canto, in una rassegna che unisce talento, creatività e partecipazione.

Le prime due serate si svolgeranno al Teatro Toselli domenica 8 e lunedì 9 giugno, mentre la festa finale è in programma mercoledì 11 giugno al NUoVo, dove i ragazzi si esibiranno nelle discipline musicali e coreutiche per decretare i vincitori dell’edizione 2026.

Ad aprire il festival, lunedì 8 giugno, sarà la prima serata dedicata al teatro, alla presenza dell’assessore alle Politiche giovanili Clerico. In scena si alterneranno il Liceo Artistico e Musicale con “Pari o Dispari Palla al Centro”, l’ITIS con “La Poesia della Libertà”, l’Istituto Grandis con “Shakespeare… Sei tu?” e il Liceo Scientifico con “La Danza del sergente”.

Martedì 9 giugno toccherà invece ad altri tre istituti portare sul palco i propri lavori. Si esibiranno l’Istituto Alberghiero con “Nobile per caso”, il Liceo E. De Amicis con “Il Richiamo della Balena” e il Liceo Classico con “Giobbe”.