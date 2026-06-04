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Eventi | 04 giugno 2026, 20:01

Saluzzo, al Santuario della Consolata il concerto del coro Spiritual’s Friends

Sabato 6 giugno alle 21, in occasione della Festa della Madonna della Consolata, l’appuntamento musicale con la direzione di Giuseppe Allione e le musiche di Giancarlo Sacco e Giacomo Berutti

Saluzzo, al Santuario della Consolata il concerto del coro Spiritual’s Friends

Il Santuario della Consolata si prepara ad accogliere un appuntamento musicale in occasione della Festa della Madonna della Consolata. Sabato 6 giugno 2026, alle ore 21, è in programma il concerto del coro Spiritual’s Friends, promosso dall’Associazione Culturale Harmoniae con ingresso libero.

La serata proporrà un repertorio pensato per accompagnare il pubblico in un clima di raccoglimento e partecipazione, in uno dei luoghi simbolo della devozione saluzzese. A guidare l’esecuzione sarà il direttore Giuseppe Allione, con Giancarlo Sacco al pianoforte e Giacomo Berutti al violoncello.

L’iniziativa si inserisce nel calendario delle celebrazioni legate alla ricorrenza mariana e punta a unire musica e spiritualità in una cornice suggestiva. Il Santuario, già al centro di numerosi momenti di preghiera e incontro, farà così da sfondo a una serata aperta a tutta la cittadinanza.

L’evento è organizzato dall’Associazione Culturale Harmoniae, che curerà anche le informazioni e il coordinamento attraverso i propri canali social. L’ingresso è libero.

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