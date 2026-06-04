Saluzzo, al Santuario della Consolata il concerto del coro Spiritual’s Friends

Il Santuario della Consolata si prepara ad accogliere un appuntamento musicale in occasione della Festa della Madonna della Consolata. Sabato 6 giugno 2026, alle ore 21, è in programma il concerto del coro Spiritual’s Friends, promosso dall’Associazione Culturale Harmoniae con ingresso libero.

La serata proporrà un repertorio pensato per accompagnare il pubblico in un clima di raccoglimento e partecipazione, in uno dei luoghi simbolo della devozione saluzzese. A guidare l’esecuzione sarà il direttore Giuseppe Allione, con Giancarlo Sacco al pianoforte e Giacomo Berutti al violoncello.

L’iniziativa si inserisce nel calendario delle celebrazioni legate alla ricorrenza mariana e punta a unire musica e spiritualità in una cornice suggestiva. Il Santuario, già al centro di numerosi momenti di preghiera e incontro, farà così da sfondo a una serata aperta a tutta la cittadinanza.

L’evento è organizzato dall’Associazione Culturale Harmoniae, che curerà anche le informazioni e il coordinamento attraverso i propri canali social. L’ingresso è libero.