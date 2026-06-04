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Politica | 04 giugno 2026, 12:35

Bra: il Consiglio comunale si pronuncia sull'acquisto dell'ex scalo merci di via Trento e Trieste

Seduta convocata per lunedì pomeriggio in municipio. All'ordine del giorno anche le tariffe Tari, la variazione di bilancio, la cittadinanza a Liliana Segre e il no al co-inceneritore di Cavallermaggiore

Una seduta del Consiglio comunale braidese

Una seduta del Consiglio comunale braidese

Si preannuncia particolarmente rilevante la prossima seduta del Consiglio comunale di Bra, convocata per le ore 17 di lunedì 8 giugno nella sala consigliare del municipio. 

Oltre alla discussione di alcune interrogazioni, l’assemblea cittadina sarà chiamata a pronunciarsi su un passo storico: l’approvazione per l’acquisizione al patrimonio comunale dell’area dell’ex scalo merci ferroviario situato in via Trento e Trieste.

Tra gli altri punti di rilievo all'ordine del giorno figurano l’approvazione delle tariffe della Tari per l’anno in corso (con presa d'atto del Piano economico finanziario Pef 2026/2029) e la ratifica della terza variazione al bilancio di previsione

Spazio anche alla politica locale e d'attualità con due proposte di mozione: la prima riguarda il conferimento della cittadinanza onoraria alla senatrice a vita Liliana Segre, mentre la seconda definisce la presa di posizione del Comune di Bra contro l'ipotesi di realizzazione di un co-inceneritore nel vicino comune di Cavallermaggiore.

I lavori si apriranno come di consueto con le comunicazioni del presidente e del sindaco. Sarà possibile seguire l'intera seduta in diretta streaming, e successivamente in differita, sul portale bra.consiglicloud.it oltre che sul canale YouTube del Comune di Bra

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