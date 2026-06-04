Bra: il Consiglio comunale si pronuncia sull'acquisto dell'ex scalo merci di via Trento e Trieste

Si preannuncia particolarmente rilevante la prossima seduta del Consiglio comunale di Bra, convocata per le ore 17 di lunedì 8 giugno nella sala consigliare del municipio.

Oltre alla discussione di alcune interrogazioni, l’assemblea cittadina sarà chiamata a pronunciarsi su un passo storico: l’approvazione per l’acquisizione al patrimonio comunale dell’area dell’ex scalo merci ferroviario situato in via Trento e Trieste.

Tra gli altri punti di rilievo all'ordine del giorno figurano l’approvazione delle tariffe della Tari per l’anno in corso (con presa d'atto del Piano economico finanziario Pef 2026/2029) e la ratifica della terza variazione al bilancio di previsione.

Spazio anche alla politica locale e d'attualità con due proposte di mozione: la prima riguarda il conferimento della cittadinanza onoraria alla senatrice a vita Liliana Segre, mentre la seconda definisce la presa di posizione del Comune di Bra contro l'ipotesi di realizzazione di un co-inceneritore nel vicino comune di Cavallermaggiore.

I lavori si apriranno come di consueto con le comunicazioni del presidente e del sindaco. Sarà possibile seguire l'intera seduta in diretta streaming, e successivamente in differita, sul portale bra.consiglicloud.it oltre che sul canale YouTube del Comune di Bra.