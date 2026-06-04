Saluzzo, la minoranza sulla sicurezza dei pedoni in corso Italia: “Poche idee, ben confuse”

All’indomani del Consiglio comunale di Saluzzo, i consiglieri di minoranza Damiano, Giordana, Conte, Sanzonio e Daniele, dopo aver sollevato la questione della sicurezza nell’area pedonale di corso Italia, non soddisfatti delle rispose avute dalla vicesindaco, tornano sulla questione con una nota stampa.

“Nell’ultima seduta di consiglio comunale – scrivono gli esponenti della minoranza - abbiamo sollecitato al sindaco Demaria maggiori attenzioni sulla gestione di corso Italia: sui veicoli che lo percorrono a tutte le ore del giorno e della notte e le elevate velocità, sulla regolamentazione dei monopattini e il monitoraggio dei varchi di accesso.

Ci è stato risposto, in buona sostanza, che questo importante luogo della città va bene così com’è, che ci vogliono soldi e non meglio precisati ‘senso di responsabilità’ e ‘collaborazione’ da parte dei cittadini.

Il ‘salotto buono della città’, dove bambini, famiglie ed anziani dovrebbero passeggiare tranquilli, resta così – considerano i rappresentanti dell’opposizione - nella sua sostanziale ‘anarchia’.

Così come poco chiare – aggiungono - sono parse le risposte sui servizi che la Polizia locale, ampiamente sotto organico, potrà garantire nel periodo estivo, a fronte di numerosi eventi di intrattenimento.

In attesa del promesso ‘bosco urbano’, luogo fiabesco promesso dalla vice sindaca solo qualche settimana fa, percorrendo tanti luoghi del centro – concludono i cinque consiglieri comunali - incrociamo le dita, in attesa che prenda forma quella visione del corso e della città che la maggioranza oggi non ha ancora trovato, né forse mai realmente cercato”.