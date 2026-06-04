Dumping contrattuale, Sacchetto (Fdi): "In Terza Commissione sono state ascoltate le sigle del commercio e dell’artigianato"

Mercoledì 3 giugno si è riunita la Terza Commissione del Consiglio regionale per un’audizione delle sigle del commercio e dell’artigianato (Cna, Confartigianato, Confesercenti e Confcommercio) sul contrasto al dumping contrattuale nei comparti strategici del turismo, della ristorazione e del terziario.

“Siamo stati sollecitati dalle organizzazioni datoriali dei settori maggiormente interessati da questo fenomeno che in Piemonte è relativamente ridotto (circa 4000 contratti a fronte di circa 150000 in tutta Italia) ma in aumento. Durante la seduta è stata espressa preoccupazione per la concorrenza sleale che viene a generarsi e per la riduzione delle tutele dei lavoratori, è stato espresso apprezzamento per il Decreto primo maggio adottato dal Governo che va nella direzione di dare maggiore peso alla effettiva rappresentanza nella stipula dei contratti riducendo il rischio di intese siglate con rappresentatività ridotta e caratterizzate da condizioni economiche ridotte rispetto ai contratti collettivi nazionali di lavoro”, sottolinea il Presidente della Commissione Claudio Sacchetto.

Per contrastare il fenomeno, le organizzazioni hanno ribadito la necessità di accelerare i processi di certificazione della rappresentanza delle parti sociali, rafforzare l’attività di vigilanza attraverso una maggiore collaborazione tra le istituzioni competenti e introdurre meccanismi premiali a favore delle imprese che applicano i contratti collettivi leader di settore.

“L’obiettivo condiviso, come sottolineato dai relatori, è quello di tutelare i lavoratori, garantire condizioni di concorrenza eque tra le imprese e preservare la qualità in comparti strategici per l’economia piemontese, la valorizzazione dei Ccnl "leader" prevista dal Decreto primo maggio è uno strumento utile per garantire contratti di qualità e contrastare il dumping contrattuale, come gruppo consiliare Fdi abbiamo depositato un Ordine del giorno che verrà discusso e votato nelle prossime settimane in Consiglio regionale”, conclude Sacchetto.

Il documento impegna la Giunta ad attivarsi presso il Governo e nelle sedi istituzionali competenti affinché venga posta maggiore attenzione al tema della rappresentatività delle organizzazioni sindacali e datoriali nella sottoscrizione dei contratti collettivi nazionali di lavoro, a sostenere iniziative normative finalizzate al contrasto delle forme di dumping contrattuale e al superamento dei cosiddetti “contratti pirata” ed a promuovere, nell’ambito delle competenze regionali, il confronto con le associazioni di categoria e le parti sociali maggiormente rappresentative al fine di tutelare le imprese virtuose e garantire condizioni di lavoro dignitose, eque e coerenti con i contratti collettivi nazionali tradizionali.