Carlo Calenda ad Alba: domani pomeriggio incontro aperto nella sede cittadina

Il segretario nazionale di Azione, Carlo Calenda, farà tappa ad Alba nel pomeriggio di domani, venerdì 5 giugno, dopo i due eventi di oggi a Cuneo: Alle 18:30 la presentazione del libro allo Spazio Varco e alle 21:00 l’inaugurazione della nuova sede in Via Avogadro 18, per un atteso incontro pubblico aperto alla cittadinanza. L'evento si terrà a partire dalle ore 15:30 presso la sede di Azione ad Alba - Circolo Luigi Einaudi, situata in Corso Michele Coppino 31.



L'appuntamento si inserisce in un ciclo di incontri che il leader del partito sta conducendo nelle principali città italiane, finalizzato ad ascoltare da vicino le istanze delle comunità locali e a favorire un dibattito aperto sul futuro del territorio. La scelta di fare tappa ad Alba e nella provincia di Cuneo sottolinea l'attenzione che la segreteria nazionale riserva alle dinamiche e alle prospettive di una delle aree più rilevanti della regione.



"Ospitare Carlo Calenda domani ad Alba, oltre che oggi a Cuneo rappresenta un'opportunità straordinaria per la nostra comunità politica, che è sempre più forte, radicata e centrale. La Granda è una terra di lavoro, eccellenza e pragmatismo, valori che costituiscono l'identità profonda di Azione. Questo incontro non sarà una semplice passerella, ma un tavolo di confronto concreto in cui sottoporremo al Segretario le priorità del nostro tessuto socioeconomico” – così Giacomo Prandi, Segretario Provinciale di Azione.