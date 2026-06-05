Carlo Calenda ad Alba: oggi a mezzogiorno anticipato l’incontro aperto nella sede cittadina di Alba

Il segretario nazionale di Azione, Carlo Calenda, farà tappa ad Alba nella mattinata di oggi, venerdì 5 giugno, dopo i due eventi di ieri a Cuneo.

L'evento si terrà a partire dalle ore 12:00, anticipato rispetto le 15:30 iniziali, sempre presso la sede di Azione ad Alba - Circolo Luigi Einaudi, situata in Corso Michele Coppino 31.

L'appuntamento si inserisce in un ciclo di incontri che il leader del partito sta conducendo nelle principali città italiane, finalizzato ad ascoltare da vicino le istanze delle comunità locali e a favorire un dibattito aperto sul futuro del territorio. La scelta di fare tappa ad Alba e nella provincia di Cuneo sottolinea l'attenzione che la segreteria nazionale riserva alle dinamiche e alle prospettive di una delle aree più rilevanti della regione.

"Ospitare Carlo Calenda oggi ad Alba, oltre che oggi a Cuneo rappresenta un'opportunità straordinaria per la nostra comunità politica, che è sempre più forte, radicata e centrale. La Granda è una terra di lavoro, eccellenza e pragmatismo, valori che costituiscono l'identità profonda di Azione. Questo incontro non sarà una semplice passerella, ma un tavolo di confronto concreto in cui sottoporremo al Segretario le priorità del nostro tessuto socioeconomico” – così Giacomo Prandi, Segretario Provinciale di Azione.

Riepilogo dettagli logistici

Evento: Incontro aperto con Carlo Calenda

Data e ora: venerdì 5 giugno, ore 12:00

Luogo: Sede di Azione - Circolo Luigi Einaudi, Corso Michele Coppino 31, Alba (CN)

Modalità di accesso.

Ingresso libero fino a esaurimento posti. I giornalisti, i fotografi e gli operatori televisivi sono invitati a partecipare.