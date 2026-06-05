Peveragno, il neo eletto sindaco Tassone ha scelto la squadra: nominata la Giunta

Nelle scorse ore, il sindaco Enzo Tassone ha ufficializzato la composizione della nuova Giunta comunale di Peveragno e delle deleghe assegnate agli assessori.

Vicesindaco sarà Floriano Turco, che si occuperà di sport, agricoltura, turismo e politiche giovanili.

Sarà assessora Gloria Gavotto a cui sono state affidate le deleghe a servizi sociali, scuola, mensa scolastica, pari opportunità, trasporto scolastico e comunicazione istituzionale.

In giunta anche Stefania Toselli che si occuperà di manifestazioni ed eventi, rapporti con la Pro Loco, decoro urbano e casa di riposo.

Di ambiente, attività produttive, artigianato, turismo e commercio si occuperà invece l'assessore Cristian Grosso.

Le altre deleghe (tra cui bilancio, lavori pubblici, urbanistica e polizia locale) restano invece in capo al sindaco.

“Una squadra composta da persone con esperienze, sensibilità e competenze diverse, che lavoreranno con spirito di collaborazione, concretezza e attenzione ai bisogni del paese. Abbiamo cercato di valorizzare le capacità, le esperienze e l’impegno di ciascuno con l’obiettivo di essere un’Amministrazione presente, concreta e vicina ai cittadini. Partiremo dall’attenzione alle piccole cose e dalla cura quotidiana del paese, senza perdere di vista i progetti e i temi più importanti per il futuro di Peveragno. L’ascolto e il confronto con la comunità saranno fondamentali nel nostro modo di amministrare”, spiega il sindaco Enzo Tassone.

Per quanto concerne il gruppo consiliare di maggioranza, ai cui componenti nei prossimi giorni verranno conferiti singoli incarichi, sarà Ermanno Goletto a ricoprire il ruolo di capogruppo.

Il sindaco ha infine convocato il primo Consiglio comunale che si terrà alle 21 di martedì 9 giugno.