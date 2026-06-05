Il punto sul futuro ospedale di Savigliano, Saluzzo e Fossano con l’assessore regionale alla Sanità Federico Riboldi

Un render del progetto del nuovo ospedale di Savigliano, Saluzzo e Fossano

Martedì 9 giugno, alle ore 19 presso il Monastero della Stella di Saluzzo (piazzetta Trinità 4), la Fondazione Ospedale Savigliano Saluzzo Fossano organizza un incontro pubblico con l’assessore alla Sanità e Edilizia sanitaria della Regione Piemonte Federico Riboldi per fare il punto sul nuovo ospedale di territorio.

Al momento di confronto su idee e progetti per una sanità più vicina sono stati invitati anche il direttore generale dell’Asl Cn 1 Giuseppe Guerra, il sindaco di Saluzzo Franco Demaria, il sindaco di Savigliano Antonello Portera e il sindaco di Fossano Dario Tallone.

L’ingresso è libero con prenotazione via WhatsApp al numero 340 1847985 o tramite mail scrivendo a eventi@fondazioneospedalessf.it .

“Abbiamo fortemente voluto organizzare questo incontro pubblico con l’Assessore regionale alla sanità Riboldi e i sindaci del nostro territorio per dare aggiornamenti al territorio su un progetto così importante come il Nuovo Ospedale – commenta Valeria Vanzetti, presidente della Fondazione Ospedale Savigliano Saluzzo Fossano -. Crediamo infatti che un progetto di tale portata meriti un confronto aperto con tutti gli attori del territorio, cittadini in primis. Siamo fiduciosi che dalla serata possano emergere note positive e soprattutto rassicurazioni sui tempi di realizzazione dell’opera”.