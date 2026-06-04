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Sanità | 04 giugno 2026, 20:19

Sanità cebano-monregalese, i 64 sindaci compatti su un documento tecnico per Riboldi

Franco Bosio: “Nessuna rivendicazione, ma un lavoro costruttivo per segnalare le criticità di Mondovì e Ceva e chiedere correttivi alla Regione”

Sanità cebano-monregalese, i 64 sindaci compatti su un documento tecnico per Riboldi

"Grati a Riboldi per l'ascolto e la presenza sempre dimostrate. Questo documento gli sarà utile per conoscere appieno la situazione della sanità territoriale e degli Ospedali di Mondovì e Ceva".

"Credo che mai si sia registrata una unità d'intenti come quella dimostrata da tutti e 64 i Sindaci dei Comuni del Distretto sanitario cebano-monregalese.
Un segnale chiaro ma, soprattutto, un approccio costruttivo e fiducioso affinché l'assessore regionale possa intervenire e suggerire i necessari correttivi alla Direzione Generale.
Non si tratta di mere rivendicazioni né di lamentele fini a sè stesse bensì di un documento tecnico utile alla Regione per individuare le principali problematiche e supportare la Asl affinché esse possano essere affrontate e risolte.

Sappiamo bene quanto sia difficile - oggi più che mai - governare l'offerta sanitaria e proprio in quest'ottica abbiamo attuato l'unico approccio che, come Sindaci, conosciamo e cioè un approccio costruttivo.

Siamo già d'accordo con l'assessore per un incontro in assessorato a Torino, al quale inviteremo a partecipare tutti i colleghi Sindaci del Distretto".

Lo dichiara Franco Bosio, Sindaco di Monastero di Vasco e Presidente del Comitato dei Sindaci del Distretto sud-est.

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