Intelligenza artificiale e scienze forensi, un contributo dal Santa Croce e Carle

Presentato a Sofia (Bulgaria), durante il 25° Congresso dell’International Association of Forensic Sciences (IAFS) svoltosi dal 25 al 30 maggio 2026, il contributo scientifico della dott.ssa Giuseppina Seppini dal titolo “Artificial Intelligence and Ethical Issues in Forensic Sciences. A Narrative Review.”

La partecipazione al congresso ha rappresentato un’importante occasione di confronto internazionale, condivisione di buone pratiche e dialogo con esperti provenienti da tutto il mondo.

Lo studio ha individuando sette aree etiche chiave legate all’uso dell’intelligenza artificiale nelle scienze forensi: trasparenza, equità algoritmica, privacy, responsabilità professionale, impatto psicosociale, sostenibilità ambientale, governance etica e formazione.

La ricerca condotta dalla dott.ssa Seppini evidenzia come l’IA non rappresenti soltanto un’evoluzione tecnologica, ma un fenomeno che coinvolge diritti, procedure, giustizia sostanziale e tutela della dignità umana. Da qui l’esigenza di un approccio integrato tra tecnologia, diritto e bioetica, capace di garantire tracciabilità dei processi decisionali, protezione dei dati e responsabilità nell’uso degli algoritmi.

L’intervento ha offerto un contributo alla riflessione internazionale sull’impiego eticamente sostenibile dell’intelligenza artificiale nelle scienze forensi. È stata riaffermata la necessità di soluzioni algoritmiche che rispettino i principi di equità, tutela della persona e correttezza procedurale, affinché l’innovazione tecnologica si integri senza frizioni con i valori fondativi della giustizia.