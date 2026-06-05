Cuneo, il grazie del Liceo "De Amicis" ai suoi pensionandi: festa in cortile per cinque storiche colonne dell'istituto

Il Liceo "De Amicis" di Cuneo ha salutato e ringraziato i suoi pensionandi con un emozionante apericena allestito giovedì 4 giugno nel rinnovato cortile dell'istituto.

I festeggiati della serata sono stati Maria Chiara Delsignore, docente di francese, considerata un vero faro e bandiera del liceo sportivo ed economico-sociale, oltre che organizzatrice di numerosi soggiorni studio e viaggi all’estero; Paola Pellegrino, insegnante di religione cattolica; Maria Ravera, docente di scienze umane che si è occupata in particolare del festival dello studente; Giancarlo Mirmillo, insegnante di scienze motorie, triatleta ed esperto di intelligenza artificiale; infine Maria Teresa Prieri, benvoluta collaboratrice scolastica in servizio nella succursale di via Barbaroux.

Tutti i futuri pensionati hanno voluto raccontare la bellezza degli anni vissuti all'interno della scuola e di quanto abbiano dato all'istituto, ricevendo in cambio profonda gratitudine.

Ad accompagnare il momento dei saluti, oltre ai doni, ci sono stati canti e poesie che hanno visto la partecipazione dell'ex preside Alberto Lastrucci e dell'ex direttore dei servizi generali e amministrativi Mimmo Alpigiano, insieme a moltissimi colleghi ed ex colleghi del liceo. A tutti loro va "il ringraziamento sincero di tutta la comunità educante del Liceo De Amicis per gli anni condivisi con passione, entusiasmo e grande professionalità".