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Scuole e corsi | 04 giugno 2026, 18:10

Bra: mercoledì 10 giugno porte aperte a nido e micronidi comunali

Bra: mercoledì 10 giugno porte aperte a nido e micronidi comunali

Il Nido e i Micronidi comunali di Bra aprono le proprie porte ai genitori e a tutti i cittadini interessati. Un'occasione preziosa per far conoscere in presa diretta le strutture, l'offerta formativa e i servizi educativi gestiti dal Comune e dedicati alla primissima infanzia. 

L’appuntamento con l’Open Day è fissato per mercoledì 10 giugno, dalle ore 17 alle ore 19. Durante la fascia oraria indicata, le famiglie potranno visitare i locali e interloquire con il personale educativo senza necessità di prenotazione.

Le strutture comunali aperte al pubblico saranno:

  • Nido comunale, in via Caduti del Lavoro n. 3;
  • Micronido, in via Sartori n. 7/b;
  • Micronido, in via Vittorio Emanuele n. 200 (con ingresso da Via Marconi n. 18).

Ulteriori informazioni chiamando i numeri 0172.412062 - 0172.438306, oppure scrivendo all’indirizzo asilonido@comune.bra.cn.it. (em)

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