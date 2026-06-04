Bra: mercoledì 10 giugno porte aperte a nido e micronidi comunali

Il Nido e i Micronidi comunali di Bra aprono le proprie porte ai genitori e a tutti i cittadini interessati. Un'occasione preziosa per far conoscere in presa diretta le strutture, l'offerta formativa e i servizi educativi gestiti dal Comune e dedicati alla primissima infanzia.

L’appuntamento con l’Open Day è fissato per mercoledì 10 giugno, dalle ore 17 alle ore 19. Durante la fascia oraria indicata, le famiglie potranno visitare i locali e interloquire con il personale educativo senza necessità di prenotazione.

Le strutture comunali aperte al pubblico saranno:

Nido comunale, in via Caduti del Lavoro n. 3;

Micronido, in via Sartori n. 7/b;

Micronido, in via Vittorio Emanuele n. 200 (con ingresso da Via Marconi n. 18).