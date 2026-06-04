Cittadinanza solidale e responsabilità: a Mondovì gli studenti si formano sul territorio tra volontariato e crescita civile

Si è concluso con un significativo momento di riflessione e condivisione il percorso di cittadinanza solidale e responsabilizzazione promosso dall’Istituto Cigna – Baruffi – Garelli di Mondovì nel corso dell’anno scolastico 2025-2026. L'esperienza ha confermato il valore educativo del volontariato e della partecipazione attiva alla vita di comunità come strumenti per la crescita personale degli studenti.

Nel corso dell’anno numerosi studenti hanno partecipato a iniziative di volontariato, attività di peer education e percorsi di riflessione. Particolare rilievo hanno assunto i "Percorsi alternativi alle sanzioni disciplinari", realizzati nell’ambito del protocollo d’intesa sottoscritto con il Centro Servizi per il Volontariato – Società Solidale di Cuneo e con il Forum Interregionale Permanente del Volontariato Piemonte – Valle d’Aosta. Queste esperienze hanno consentito ai ragazzi di trasformare un errore in un’opportunità di crescita attraverso il servizio presso associazioni del territorio, promuovendo una riflessione sulle proprie azioni.

Le attività hanno coinvolto molteplici realtà locali che hanno accolto gli studenti: l’Associazione Agriambiente di Carrù, l’Auser di Mondovì, la Casa di Riposo Sacra Famiglia di Mondovì, la Cooperativa Caracol in collaborazione con l’Associazione Sport-In, il Gruppo di Volontariato Vincenziano di Ceva, il Servizio Emergenza Anziani Alta Valle Tanaro, l’Associazione Altri Mondi – La Fattoria di Bubi e Mimi di Bene Vagienna e il Comune di Ceva. L’iniziativa si inserisce nelle finalità educative della legge 1° ottobre 2024, n. 150, volta a rafforzare il rispetto delle regole e la formazione civica.

A conclusione del percorso si è svolto un incontro finale coordinato da Mara Macagno e Valentina Fida del Csv di Cuneo, in cui i ragazzi hanno condiviso le esperienze vissute. Dalle testimonianze è emerso un giudizio positivo: molti studenti hanno raccontato di aver scoperto realtà associative nuove e di aver instaurato relazioni autentiche con volontari e persone assistite. Anche le associazioni hanno espresso apprezzamento per la disponibilità e la correttezza dimostrate dai giovani.

L’Istituto Cigna – Baruffi – Garelli ha espresso ringraziamenti al Centro Servizi per il Volontariato – Società Solidale di Cuneo, nelle persone di Mara Macagno e Valentina Fida, al Forum Interregionale Permanente del Volontariato Piemonte – Valle d’Aosta, nella persona di Paola Gatti, e a tutti gli enti partner.

Come sottolinea il dirigente scolastico Giuseppe Cappotto: "La scuola ha il compito di accompagnare gli studenti non solo nell’acquisizione delle conoscenze, ma anche nella costruzione della propria identità di cittadini. Esperienze come queste dimostrano che educare alla responsabilità significa offrire ai giovani occasioni concrete per comprendere il valore delle regole, del rispetto reciproco e della solidarietà".

Sulla stessa linea la referente del progetto evidenzia come "I percorsi di cittadinanza solidale rappresentino uno strumento educativo particolarmente efficace perché permettono agli studenti di vivere in prima persona esperienze significative di servizio e di incontro con l’altro. I risultati ottenuti anche quest’anno confermano l’importanza di continuare a investire in queste progettualità educative".