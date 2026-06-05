L’intelligenza artificiale entra in azienda: Confartigianato Cuneo lancia corsi pratici per le imprese

L’intelligenza artificiale sta trasformando profondamente il modo di lavorare delle imprese, ma al di là delle potenzialità teoriche la domanda resta concreta: quali strumenti possono davvero supportare l’attività quotidiana? A questa esigenza risponde Confartigianato Cuneo, che propone un ciclo di corsi rivolti a imprenditori, collaboratori e team aziendali interessati a utilizzare l’AI in modo semplice, operativo e subito applicabile.

I percorsi formativi si svolgeranno in presenza, con esercitazioni pratiche, e saranno articolati su tre ambiti strategici per il mondo produttivo: gestione documentale, marketing e comunicazione, e vendite. I partecipanti potranno scegliere se iscriversi a un singolo modulo oppure costruire un percorso personalizzato frequentando più corsi.

Il primo ambito riguarda la gestione dei documenti, una delle attività più diffuse e dispendiose in termini di tempo per qualsiasi azienda. In questo modulo, della durata complessiva di 8 ore, i partecipanti impareranno a utilizzare l’intelligenza artificiale per estrarre dati da PDF, fatture e contratti senza operazioni manuali, creare archivi aziendali interrogabili in linguaggio naturale, riassumere documenti complessi e automatizzare la classificazione di email e allegati. Particolare attenzione sarà dedicata anche ai limiti dell’AI e alla protezione dei dati sensibili. Il corso si terrà il 22 e 29 luglio 2026, dalle 14 alle 18, nella Sala Corsi di Confartigianato Cuneo (Corso IV Novembre 11/B).

Il secondo percorso è dedicato al marketing e alla comunicazione, ambiti in cui l’intelligenza artificiale consente oggi di aumentare velocità ed efficacia. Durante le 8 ore di formazione, i partecipanti apprenderanno come generare contenuti coerenti con il proprio brand, analizzare concorrenti e trend di mercato, creare immagini per i canali digitali e pianificare un calendario editoriale sostenibile. Spazio anche alla lettura dei dati per valutare le performance e ottimizzare le strategie. Le lezioni sono in programma l’8 e 15 luglio 2026, sempre dalle 14 alle 18, presso la sede di Savigliano in via Molinasso 18.

Il terzo modulo sarà infine dedicato alle vendite, sia nel segmento B2C sia in quello B2B. L’AI potrà essere utilizzata come supporto concreto nella gestione delle trattative commerciali, nella preparazione di offerte personalizzate e nel monitoraggio dei clienti. I partecipanti impareranno a profilare prospect, costruire script di vendita, automatizzare follow-up e migliorare la gestione del funnel commerciale. Il corso si terrà il 30 settembre e il 7 ottobre 2026, nella sala B. Viglino di Alba (Corso P. Cillario Ferrero 8).

Tutti i corsi sono pensati per offrire strumenti immediatamente utilizzabili nel lavoro quotidiano, con un approccio pratico e orientato ai risultati. Le iscrizioni sono già aperte online attraverso la piattaforma dedicata alla formazione digitale di Confartigianato.