Vicoforte, ecco come iscriversi ai servizi scolastici per il nuovo anno

Sul sito del Comune sono state pubblicate le informazioni e la modulistica per l’iscrizione ai servizi scolastici: trasporto alunni, mense scuola dell’infanzia e scuola primaria, assistenza prescolastica e doposcuola. Per questi ultimi sono già state accolte le preadesioni effettuate sino al mese di luglio e le domande che perverranno successivamente saranno comunque valutate.

Per le iscrizioni agli altri servizi (trasporto alunni e mense) è stata fissata la scadenza del 31 agosto.

Il servizio mensa sarà garantito sin dall’inizio delle scuole, ovviamente nel rispetto degli orari scolastici che nei primi giorni saranno presumibilmente provvisori.

L’organizzazione del trasporto alunni (percorsi ed orari) sarà definito solo dopo aver ricevuto tutte le iscrizioni e, soprattutto, dopo aver avuto notizia degli esatti orari di entrata e di termine delle lezioni; anche in questo caso ci sarà un breve periodo di percorsi ed orari provvisori.