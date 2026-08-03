A Prazzo superiore un laboratorio manuale creativo

L’Associazione Chaliar di Prazzo , in collaborazione con la Pro Loco Prazzo, il Comune di Prazzo e l’Ecomuseo dell’Alta Valle Maira propone un laboratorio pratico martedì 4 e mercoledì 5 agosto 2026.
Il laboratorio, dal titolo “Il cuscino …patchwork” sarà un momento di manualità creativa nella quale i partecipanti utilizzeranno pezzi di tessuto diversi per dare vita a un cuscino personalizzato complemento d'arredo che racconta la propria storia.
Più che un semplice laboratorio, questi incontri saranno un'esperienza di condivisione in cui frammenti di tessuti diversi si uniscono per dare vita a qualcosa di totalmente nuovo, unico e personale.
Guidati passo dopo passo, si imparerà a selezionare le giuste combinazioni cromatiche, a tagliare geometricamente i tessuti e ad assemblarli con precisione per realizzare un cuscino dal design esclusivo.
Durante il laboratorio si esploreranno le tecniche fondamentali del cucito creativo, focalizzandosi sul bilanciamento dei pesi visivi e sulla precisione delle cuciture per ottenere un risultato finale impeccabile.
Non si tratterà solo di unire pezzi di stoffa, ma di apprendere un metodo geometrico e un senso del colore che si potrà poi applicare a qualsiasi altro progetto di home decor.
Il laboratorio sarà condotta dall’esperta di cucito Gian Piera Gallusi.
L’appuntamento è dalle ore 15.00 alle ore 17.00 in località Puet a Prazzo superiore.
La partecipazione all’evento è gratuita.
I partecipati dovranno munirsi di ditale, ago, forbici.
Per informazioni contattare il numero 347.1032172
L’iniziativa rientra all’interno del progetto Esperienze partecipate del territorio dell’Ecomuseo dell'Alta Valle Maira, finanziato dalla Fondazione CRT a valere sul Bando Erogazioni Ordinarie e del progetto Percorsi didattici & laboratori dell’Ecomuseo dell’Alta Valle Maira finanziato dalla Fondazione CRC a valere sul Bando Generale.