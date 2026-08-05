Il bilancio annuale del progetto “La Finestra sul Castello” del Gruppo Giovani Genola: tra laboratori e l’ultima "Estate Ragazzi" [FOTO]

A quasi un anno dall’inaugurazione del progetto denominato “La Finestra sul Castello”, che coinvolge nell’omonima sede di Genola e nelle più svariate attività formative numerosi giovani del “GGG” (Gruppo Giovani Genola), siamo a tracciare un primo bilancio su quanto proficuamente svolto da tutte le parti coinvolte.

I meriti si devono in primis al Comune capofila di Genola, supportato a sua volta dalla Fondazione CRC e dai vari partner aderenti locali: il Consorzio Monviso Solidale, l’Istituto Comprensivo Federico Sacco di Fossano e Genola, l’associazione Genitori Genola “In Cortile” Odv, l’Asd Giovanile Genola 05, la Cooperativa Caracoll, la parrocchia San Michele Arcangelo di Genola, la Pro loco di Genola e il centro ricreativo e culturale genolese.

Ad offrire un parere altamente positivo sui vari appuntamenti che si sono tenuti durante gli intensi 365 giorni, coinvolgendo centinaia di ragazzi, le due educatrici professionali delegate nel coordinamento delle attività: la cavallermaggiorese Laura Fasciani e la saviglianese Katia Cavagnolo.

“Il GGG, Gruppo Giovani Genola, è un investimento su cui il Comune genolese ha puntato già da oltre 5 anni, sia dal punto di vista economico, sia a livello di cooperazione giovanile e di sviluppo di una comunità. – commentano - Ora con questo nuovo progetto de “La Finestra sul Castello”, a integrazione del bando finanziato dalla Fondazione CRC “Spazio Giovani”, l’obiettivo dello stesso Comune è di investire nei giovani, con lo scopo di inserirli nel paese come prossimi cittadini attivi in vari ruoli associativi o istituzionali, partendo dalle semplici attività di animatori e mini animatori, per poi proseguire in quelli di maggiori responsabilità all’interno di realtà locali. Nell’insieme il progetto deve molto al gran bel partnerariato e alla grossa mole di laboratori creati durante tutta questa stagione. Dopo di fatto due anni di successo riscosso da ‘Spazio Giovani”, non possiamo che essere soddisfatti di tutta l’attenzione e di tutto l’ascolto che ci riserva da sempre il Comune e il suo sindaco Flavio Gastaldi, il loro supporto è un fattore fondamentale. I giovani ci hanno poi trasmesso idee e suggestioni per poter continuare al meglio il nostro percorso. Ecco perché ora a settembre ci risiederemo a un tavolo con tutti i partner per proseguire un discorso, ragionando su ulteriori nuove attività da proporre ai nostri giovani”.

Il successo de “La Finestra sul Castello” è sinora stato determinato dai laboratori scolastici ed extra-scolastici proposti in una sede genolese all’avanguardia: “Tra gli scolastici ricordiamo per le elementari quelli che abbiamo tenuto sull’educazione affettiva e le letture animate; per le medie il cosiddetto ‘Imparare con stile’, che ha presentato le metodologie per svolgere uno studio efficace e uno sul comportamento sociale. Durante la festa di San Marziano in primavera, abbiamo invece proposto “Mani in pasta”, con un appuntamento che univa tradizione e innovazione, alle prese con la creazione dei biscotti tipici genolesi delle Quaquare. Tra i laboratori extra-scolastici, invece, ‘Essenza di te’, con la cura del proprio essere e il rapporto unico e intimo di confronto tra mamma e figlia durante il giorno della ‘Festa della mamma’ o ‘Genola Express’, con una divertente Caccia al tesoro in paese, ma anche i compiti delle vacanze svolti dai ragazzi, in giornate dedicate a supporto delle festività. Non dimentichiamo inoltre la formazione degli animatori svolta a maggio per l’Estate Ragazzi e un abile laboratorio di scrittura di musica moderna tenuto da Benedetta Curti. In parallelo, in quest’aula multimediale – musicale, siamo protagonisti della convivenza con la nuova web –radio ‘Radio Fossano BackInTown’ che ha offerto ai ragazzi e tramite on line, tramite lo speaker e tecnico Luca Testolin, una divertente lezione sulle merende per i giovani. Come gite durante l’Estate Ragazzi, oltre a partecipare a Le Cupole Lido, siamo anche stati al MAcA Museum di Torino, in zona Parco Dora, dedicato ai temi ambientali e non solo”.

Proprio sull’Estate Ragazzi, tenutasi a Genola dal 15 giugno al 31 luglio, il commento finale delle educatrici: “Abbiamo vissuto 7 settimane bellissime ed intense, con più di 110 iscritti che vi hanno partecipato, a dimostrazione che i vari progetti giovanili hanno preso piede in modo sostanziale e proseguono con successo”.