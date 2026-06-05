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Scuole e corsi | 05 giugno 2026, 08:45

L'ITIS "Delpozzo" di Cuneo sfiora il podio alla Nao Challenge: splendido quarto posto nazionale

Oltre a sfidare le 35 squadre finaliste arrivate da tutte le regioni d'Italia, i ragazzi hanno potuto vivere da vicino l'esperienza della fiera SPS, osservando robot umanoidi dotati delle tecnologie più innovative sul mercato.

L'ITIS &quot;Delpozzo&quot; di Cuneo sfiora il podio alla Nao Challenge: splendido quarto posto nazionale

Nonostante siano solo a metà del loro percorso di studi, gli studenti della classe terza dell'indirizzo Robotica dell'ITIS "Mario Delpozzo" di Cuneo sono riusciti a conquistare un ottimo 4° posto alla Finale Nazionale della competizione di robotica Nao Challenge, svoltasi presso i padiglioni della fiera SPS di Parma.

Oltre a sfidare le 35 squadre finaliste arrivate da tutte le regioni d'Italia, i ragazzi hanno potuto vivere da vicino l'esperienza della fiera SPS, osservando robot umanoidi dotati delle tecnologie più innovative sul mercato.

I professori Ferrua e Rosa hanno commentato con entusiasmo:

"Siamo orgogliosi e felici per i nostri studenti, che hanno ottenuto un posizionamento di rilievo a livello nazionale. Partecipare a una competizione di questa portata, all'interno di una fiera così grande e rinomata, è stata un'esperienza unica anche per noi docenti."

Il Dirigente Scolastico e tutto il corpo docenti dell'istituto esprimono i loro più vivi complimenti agli studenti della squadra:

  • Audisio Alessio
  • Bernardi Mattia
  • Bottasso Samuele
  • Curti Francesco
  • Dutto Davide
  • Dutto Emily
  • Einaudi Daniele
  • Ferrero Edoardo
  • Garino Nicola
  • Gavotto Giovanni
  • Ghibaudo Lisa
  • Gino Davide
  • Giusta Francesco
  • Hilali Mohamed Hassan
  • Mattio Daniele
  • Pellisseri Matteo
  • Riva Martino
  • Steshenko Aleksei
  • Tassone Lorenzo
  • Viale Edoardo

C.S.

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