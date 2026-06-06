Alba, in tanti a San Cassiano per la festa degli aquiloni [FOTO]

Un grande prato, bambine e bambini che corrono con il naso all'insù, tanti aquiloni colorati che cercano il vento e una comunità che si ritrova per stare insieme. Sono questi gli elementi che da oltre vent'anni rendono speciale la Festa degli Aquiloni del quartiere San Cassiano che si sta svolgendo oggi, sabato 6 giugno al Parco San Cassiano.

Organizzata dal Comitato di Quartiere San Cassiano con il patrocinio del Comune di Alba, la manifestazione giunge alla sua diciannovesima edizione mantenendo intatto lo spirito delle origini. Quando la festa nacque, alcuni bambini arrivavano con il proprio aquilone mentre altri lo costruivano direttamente sul posto. Un enorme prato per giocare all'aria aperta e una merenda condivisa erano i capisaldi dell'iniziativa. Nel tempo la manifestazione è cresciuta, coinvolgendo associazioni, scuole e realtà del territorio, senza perdere la propria identità.

Anche quest'anno il cuore della giornata è rappresentato dal laboratorio di autocostruzione degli aquiloni, curato dall'associazione Free Vola di Biella. Bambini e famiglie potranno realizzare il proprio aquilone con l'aiuto dei volontari e provare poi a farlo volare nel parco, accompagnati nel loro percorso da installazioni, girandole e voli acrobatici.

Tra le novità dell'edizione 2026 c'è un'iniziativa dedicata alla mobilità sostenibile.

“Vogliamo incentivare le buone abitudini e dare un piccolo contributo alla diffusione della mobilità dolce”, aveva anticipato il presidente del Comitato di Quartiere Gianfranco Cassinelli, richiamando un tema sempre presente nel dibattito cittadino e già vicino alla sensibilità delle famiglie che partecipano al Piedibus di quartiere.