Torna il "Contest Y" a Mondovì e quest'anno coinvolgerà anche Genova Grugliasco

Dopo il successo delle prime due edizioni, che hanno contato sulla presenza di più di quattromila spettatori e circa 75 artisti ciascuna, ritorna il Contest Y.

L’evento, aperto a tutti i generi musicali e pensato per dare un'opportunità di crescita agli artisti emergenti, quest’anno conta circa 100 artisti partecipanti, provenienti da Piemonte, Liguria, Lombardia, Emilia-Romagna e Lazio.

Quest’anno sono tre le città dove si sviluppa l’iniziativa: alle consuete date di Mondovì, si aggiungono Genova e Torino (Grugliasco).

Sei in totale le serate: cinque eliminatorie, una a Genova (domenica 7 giugno), una a Grugliasco (domenica 21 giugno) e tre a Mondovì (mercoledì 1, 8, 15 luglio), seguite dalla finale di mercoledì 22 luglio a Mondovì, a cui accedono i primi tre classificati di ognuna delle tre città.

L’evento è completamente gratuito, sia per i concorrenti sia per il pubblico.

Si parte, quindi, domenica 7 giugno con la selezione di Genova, ospitata dallo storico locale Crazy Bull di via Eustachio Degola 4/r. Apertura porte alle ore 19, con possibilità di fare aperitivo e cena in loco, dalle ore 21 inizia ufficialmente la gara.

Già selezionati i concorrenti, divisi per macro-genere musicale (pop, rock e rap/trap): sul palco Marco Guazzone, Giuna, Achille Garé, Erichto, Spiteful, Zero e Jassies.

In giuria, a valutare le esibizioni:

- Chiara Orsetti: giornalista per il webzine TRAKS e per il quotidiano online La Voce di Genova

- Vheno: artista monregalese attivo dal 2014

- Elena D’Andrea: cantante e insegnante di canto di Torino, giurata fissa per tutte le serate del Contest Y.

Si continua domenica 21 giugno, giornata della Festa della Musica, a Torino (Grugliasco). La serata è prevista al Parco Porporati di Grugliasco, nell’ambito di R-estate al Parco, rassegna organizzata da Soulfood Mu5ic Factory, che quest’anno accoglie per la prima volta il Contest Y sul palco inaugurando la collaborazione con Y Events. Il format della sarà lo stesso di Genova, ma questa volta all’aperto. Due ore di musica live e intrattenimento a partire dalle 21, con la possibilità di rilassarsi e mangiare sotto le stelle nell’area Garden.

Da mercoledì 1 luglio il Contest Y ritorna nella storica sede di Piazza Santa Maria Maggiore a Mondovì nell’ambito dei Doi Pass, storica manifestazione che da trent’anni impreziosisce l’estate monregalese con appuntamenti di musica, danza, teatro, mostre, laboratori creativi e momenti di riflessione e aggregazione giovanile.

Gli appuntamenti monregalesi iniziano alle 21 e terminano a mezzanotte. Sul palco, oltre ai concorrenti, anche tanti artisti ospiti!

Il 1° luglio, l’onere e l’onore di aprire le selezioni di Mondovì spetterà a Devalle, cantautore vincitore della seconda edizione del Contest Y, che passerà il testimone ai concorrenti di quest’anno.

L’8 luglio, sale sul palco Moussa Sanou, compositore e polistrumentista di fama internazionale, nonché fondatore e direttore artistico dell’associazione Mano nella Mano. Coinvolgerà pubblico e artisti in una jam session collettiva.

Il 15 luglio, un grande ritorno sul palco del Contest Y: i Sedona, duo musicale che ha partecipato come concorrente nella prima edizione e che ha lasciato un segno indelebile.

Si chiude in bellezza con il super ospite della serata finale del 22 luglio: Ensi, uno dei rapper e freestyler più apprezzati della scena hip hop italiana. Originario di Torino, ha costruito la sua carriera distinguendosi per tecnica, velocità e capacità di improvvisazione, conquistando il pubblico sia nelle competizioni di freestyle sia attraverso numerosi album e collaborazioni con alcuni dei principali artisti del panorama musicale nazionale. Con il suo stile inconfondibile e oltre vent'anni di carriera, Ensi rappresenta oggi uno dei punti di riferimento del rap italiano. L’esibizione di Ensi è prevista per le 22.30 ed è a ingresso gratuito.

“Siamo decisamenti soddisfatti - dichiara il presidente e direttore artistico di Y Events APS Geordy Bergerone - di ricevere sempre più iscrizioni ogni anno. È sintomo di interesse e di un’esigenza da parte di molti artisti di esibirsi e condividere la propria musica. Grazie all’appoggio delle istituzioni, delle fondazioni bancarie e di molte associazioni e realtà del territorio, quest’anno abbiamo un budget più cospicuo da investire nell’iniziativa, e lo vogliamo usare per portare un intrattenimento di qualità e per concentrarci sulla formazione degli artisti emergenti creando sempre più collaborazioni che possano portare ad un arricchimento artistico. Ancora aperte le iscrizioni per i concorrenti delle date di Torino e Genova, il link si trova sulla pagina Instagram dell’evento @contest y”.

Cinque quest’anno i premi in palio, uno in più rispetto all’anno scorso, grazie all’aggiunta del premio “Miglior Testo”. Il riconoscimento è conferito dalla direzione artistica del celebre talent per autori di canzoni Genova Per Voi. Il premio sarà assegnato all'autore del miglior testo fra quelli presentati alla finale del 22 luglio 2026. Il vincitore avrà la possibilità di partecipare gratuitamente come uditore a una tre giorni di laboratori normalmente riservata solo ai finalisti di Genova Per Voi.

In palio anche:

1 classificato/a: una produzione musicale e una sessione di registrazione presso uno studio di registrazione professionale.

2 classificato/a: una masterclass a scelta organizzata dalla Scuola di Alto Perfezionamento Musicale di Saluzzo, punto di riferimento nella formazione musicale del territorio.

3 classificato/a: un buono dal valore di 150€ da spendere in un negozio di articoli musicali

Premio del pubblico: un’intervista presso la web radio On The Roof.

L’evento è organizzato da Y Events APS ETS, associazione che nasce per dare spazio e visibilità ad artisti emergenti che hanno poche possibilità di esibirsi dal vivo, specialmente nei territori di provincia.

Il Contest Y 2026 gode del sostegno della Fondazione CRC, della Fondazione CRT, dell’associazione La Funicolare, e degli sponsor locali, del patrocinio del Consiglio della Regione Piemonte, dei Comuni di Mondovì e Grugliasco e di Confcommercio del monregalese, collabora con diverse realtà del territorio, fra cui Genova Per Voi, la Scuola APM di Saluzzo, Soulfood Mu5ic Factory, Area 51 Lab, Mano nella Mano e la web radio OTR .