Quando il voto cambiò la storia: all'Arimondi-Eula di Racconigi una lezione di memoria e cittadinanza

Nell'ambito delle iniziative dedicate all'ottantesimo anniversario della nascita della Repubblica italiana e della conquista del diritto di voto da parte delle donne, gli studenti del triennio dei corsi CAT (Costruzioni, Ambiente e Territorio), Periti e Liceo Scientifico dell'Istituto Arimondi-Eula di Racconigi hanno partecipato, alla proiezione del film C'è ancora domani di Paola Cortellesi.

L'iniziativa, ospitata presso la sala SOMS di Racconigi, concessa gratuitamente dall’Amministrazione Comunale, ha rappresentato un'importante occasione di riflessione sul lungo percorso che ha portato le donne alla conquista dei propri diritti civili e politici. Attraverso la storia di Delia, protagonista del film, gli allievi hanno potuto immergersi nella realtà dell'Italia del secondo dopoguerra, fatta di sacrifici, rinunce, umiliazioni e violenze spesso consumate nel silenzio delle mura domestiche.

Delia, "buona moglie e buona madre", incarna la condizione di tante donne dell'epoca che, pur vivendo situazioni di fragilità e subordinazione, hanno saputo trovare il coraggio di riscattare la propria esistenza. Il finale del film richiama il momento storico in cui, nel 1946, milioni di donne italiane si avvicinarono per la prima volta alle urne, dimostrando di essere protagoniste della vita democratica del Paese.

La proiezione è stata preceduta dall'intervento della professoressa Chiara Saccheggiani, che ha fornito agli studenti alcune chiavi di lettura dell'opera, soffermandosi sia sugli aspetti tecnici del linguaggio cinematografico sia sul valore storico e sociale della vicenda narrata.

Gli studenti hanno seguito con grande attenzione e partecipazione, dimostrando sensibilità verso una tematica particolarmente significativa e attuale. L'incontro si inserisce inoltre in un percorso di approfondimento già avviato nelle scorse settimane attraverso una mostra dedicata al tema del voto alle donne, realizzata dagli stessi allievi.

Un sentito ringraziamento viene rivolto all'Amministrazione comunale di Racconigi e in particolare al Sindaco Valerio Oderda, sempre attento a sostenere la scuola del territorio attraverso iniziative culturali e formative rivolte ai giovani. Un grazie va inoltre alla Dirigenza scolastica e ai docenti che, con costante impegno, promuovono occasioni di crescita civile e culturale, utilizzando anche il linguaggio del cinema come efficace strumento di educazione alla cittadinanza e alla consapevolezza storica.