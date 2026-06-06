Nuova passeggiata naturalistico culturale a Celle di Macra: appuntamento a domenica 7 giugno

Domenica 7 giugno, nel pomeriggio, verrà proposta una nuova passeggiata naturalistico culturale a Celle di Macra alla scoperta delle località e borgate presenti comprese tra il rio Tibert ed il rio Intersile.

L’attività rientra all’interno del Progetto di rigenerazione culturale e sociale B.R.I.C.A. Borghi Resilienti di Innovazione Culturale e Ambientale finanziato con fondi PNRR – A valere sul Bando Borghi_Linea di intervento B (M1C3.Misura 2. Investimento 2.1).

Si parte da Borgata Rio l’abitato cellese più in prossimità del rio Tibert che presenta ancora antiche case medievali con passaggi coperti, monofore e colonne rotonde.

Nei pressi della borgata, nella zona adiacente il rio vi erano le cave per la sabbia ed i forni da calce a base circolare in muratura a secco dove si cuoceva la calce, ancora in parte visibili.

Da qui si imbocca il sentiero che porta a Combe dove si incontra il Pilone del Rio con affreschi di Gauteri e dotato di ampio porticato con tracce di inscrizioni a testimonianza dell’utilizzato un tempo come luogo di sosta dei pellegrini che si dirigevano al Santuario di Castelmagno.

Si prosegue lungo la mulattiera, e superato il nucleo di case chiamato Chiotetto si giunge a Borgata Combe .

L’abitato è conosciuto come la Borgata dei Mulini in quanto presenta una serie di mulini, battitoi per la canapa e macchine ad acqua (un tempo 12 ora ancora visibili 4) posizionati lungo l’antico canale derivato dal rio Intersile che veniva anche utilizzato per l’irrigazione.

Nel villaggio si possono ammirare la Cappella di San Martino affrescata da Agnesotti, due case con facciate a vela e monofore, baite con tracce di affreschi di cui uno del pittore popolare Giors Boneto da Paesana.

Si prosegue lungo la carrareccia in direzione del Vallone dell’Intersile e attraversata la passerella in legno si sale fino a raggiungere l’abitato di Grange Chianino le cui baite erano un tempo utilizzate come abitazioni stagionali nei mesi estivi.

Di qui si prosegue lungo la carrareccia che lambisce le borgate di Ugo Soprano ed Ugo Sottano e si ritorna a Borgata Rio.

La passeggiata di facile percorribilità è adatta ad appassionati di tutte le età: famiglie, giovani e adulti ed è realizzate in collaborazione con le Guide di Chamin.

Partenza alle ore 14.30 e arrivo alle ore 17.30.

La passeggiata è gratuita.

E’ consigliato abbigliamento sportivo.

Ritrovo a Celle di Macra alle ore 14.30 a Borgata Rio presso il ponte sul Tibert.

Per info: + 39 348 1869452 oppure alla mail ecomuseoavm.comunicazioni@gmail.com