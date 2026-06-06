Alba: accolti in Municipio il Junger Kammerchor di Böblingen e il gruppo di cicloturisti Promovelo Lorraine di Arlon

Venerdì 5 giugno il sindaco di Alba Alberto Gatto e l’assessore ai Gemellaggi Davide Tibaldi hanno accolto nella Sala Consiglio “Teodoro Bubbio” del Palazzo comunale due delegazioni provenienti da altrettante città gemellate con Alba.

Nel primo pomeriggio è arrivato in Municipio il Junger Kammerchor di Böblingen (Germania). Il gruppo, composto da 25 giovani coriste del Coro da Camera Giovanile di Böblingen, ensemble della Scuola di Musica e Arte della città tedesca, è in città insieme a 15 accompagnatori, sotto la guida di Angelika Genitheim, attiva nel Comitato di Gemellaggio Böblingen–Alba. A tradurre gli interventi è stata la presidente del Comitato di Gemellaggio Alba- Böblingen Daniela Viberti.

Dirette dal maestro Clemens König, le cantanti, di età compresa tra 10 e 25 anni, hanno eseguito qualche brano davanti agli amministratori albesi e hanno firmato il libro del Gemellaggio tra Alba e la città tedesca.

Nello stesso pomeriggio, il sindaco Alberto Gatto e l’assessore Davide Tibaldi hanno incontrato anche un gruppo di cicloturisti Promovelo Lorraine provenienti da Arlon (Belgio), in visita ad Alba dal 31 maggio al 6 giugno. La delegazione è stata accompagnata in Municipio dal presidente del Comitato di Gemellaggio Alba-Arlon, Pasquale Grasso.

Dichiarano congiuntamente il sindaco Alberto Gatto e l’assessore ai Gemellaggi Davide Tibaldi: «Accogliere ad Alba delegazioni provenienti dalle nostre città gemellate significa dare concretezza ai valori di amicizia, dialogo e collaborazione che sono alla base dei gemellaggi europei. La presenza dei giovani del Junger Kammerchor di Böblingen e dei cicloturisti Promovelo Lorraine di Arlon testimonia come questi rapporti continuino a essere vivi e capaci di creare occasioni di incontro, dialogo, conoscenza reciproca, amicizia e crescita culturale e turistica per la nostra città. Ringraziamo i Comitati di Gemellaggio e tutti i volontari che, con il loro impegno, contribuiscono a rafforzare questi legami e a promuovere l’immagine di Alba in Europa».