Le note dell'Orchestra Giovanile Provinciale incantano Mondovì Piazza [VIDEO]

Sono stati oltre duecento gli studenti che ieri sera, venerdì 5 giugno, hanno incantano piazza Maggiore con il concerto dell’Orchestra Giovanile Provinciale, la “Settima di Dominante”, composto dagli studenti delle scuole medie a indirizzo musicale, provenienti da tutta la Granda.

Dopo il concerto a Racconigi, come ormai tradizione, l’Orchestra si è esibita in piazza Maggiore. Tra gli istituti il “Mondovì 1”, mia anche quello di Moretta di Alba, Bra, Busca, Cuneo, Racconigi, Dronero e Boves, da dove provenivano anche i coristi della primaria.

Il progetto, realizzato il sostegno dei Comune di Racconigi, Saluzzo e Mondovì, della Provincia di Cuneo e della Direzione Regionale Musei, con il contributo di Fondazione CRC e Fondazione CRT, dà ai ragazzi e ai docenti la possibilità di lavorare insieme e favorisce lo scambio e la conoscenza tra le diverse scuole della “Provincia Granda”, anche quelle molto lontane tra loro, permettendo oltre che la socializzazione, il confronto e l’arricchimento che porta un’orchestra così ampia.

Vasta la scaletta di brani proposti, da “Viva la vida” dei Coldplay, ai “Ghostbusters”, passando dalle note dei Queen e dei Guns N’ Roses.