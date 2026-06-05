I “Nonni Vigili” di Fossano: 30 anni di servizio per la sicurezza dei bambini [FOTO e VIDEO]

Un centinaio di bambini delle scuole fossanesi, Comune, autorità civili e militari erano presenti stamane (venerdì 6 giugno) nell’ex chiesa del Salice per celebrare nella Città degli Acaja una ricorrenza importante: il trentennale dei Nonni Vigili, ora ridefiniti “Ausiliari di Vigilanza”.

Alla cerimonia, moderata da Emanuele Barra, in primo piano il sindaco di Fossano Dario Tallone, il comandante della Polizia Locale, prossimo al trasferimento in servizio a Voghera, Giacomo Cuniberti, il presidente della Fondazione CRF Giancarlo Fruttero, il vicario della Diocesi di Fossano e Saluzzo don Carlo Vallati e i due membri rappresentanti del gruppo volontario degli ausiliari di vigilanza: il responsabile Marino Magistro e il veterano, lo storico “nonno vigile” dal 1996, sin dalla fondazione della realtà e primo responsabile, Aldo Nasi, che, tra la commozione, è stato premiato a sorpresa dal Comune.

“Il Gruppo Ausiliari nasce nel 1996 da un ‘idea dell’allora assessore Beccaria, con lo scopo di collaborazione con il corpo di Polizia municipale per alcune mansioni di supporto, quali: vigilare sull’entrata e l’uscita degli alunni dagli edifici scolastici, vigilare sull’uso corretto dei parchi giochi, giardini pubblici e percorsi pedonali per i cittadini”. – ha esordito in una lettera Marino Magistro – Inizialmente il Gruppo era composto da 18 unità, ora è sceso a 14, con un volontario momentaneamente non disponibile. La nostra mansione, oggi, è limitata a funzioni preventive atte a dissuadere eventuali comportamenti illeciti accertati, con segnalazioni agli organi competenti e presenziamento dei plessi scolastici”.

E ancora: “Ne curo la turnazione in qualità di referente dal 2022, dopo averne ereditato il testimone da Aldo Nasi che lo ha guidato fino ad allora e che continua la sua opera di volontariato. Siamo lì tutti i giorni, con qualsiasi temperatura, a togliere e mettere le transenne, per permettere l’attraversamento in sicurezza dei bambini. Non abbiamo compenso, ma ci basta il grazie dei genitori per quel che facciamo e il saluto dei bambini quando ci vedono. Nel corso di tutti questi anni, tanti ‘nonni’ hanno fatto parte del gruppo, alcuni non ci sono più, ma la nostra figura rimane a essere un punto di riferimento per tutti i bambini che frequentano le scuole”.

E per concludere: “Il nostro organico è composto da Antonio Barge, Alberto Burzio, Pietro Costantino, Enzo Dotta, Pierfranco Dotta, Lino Durante, Maurizio Giraudo, dal sottoscritto, Silvio Marengo, Aldo Nasi, Antonio Orrù, Giuseppe Rocca, Alberto Valle e Michele Vercelli (tutti premiati con una pergamena ricordo). Dal 2018 siamo entrati a far parte del Cavo (Coordinamento associazioni volontariato operativo) e siamo presenti con le altre realtà in tutte le manifestazioni cittadine che si svolgono. Attualmente siamo presenti davanti alla scuola Luigi Einaudi in via Matteotti e Primo Levi in via Sacco. A questo proposito colgo l’occasione, visto che siamo tutti …enni, per chi fosse interessato a far parte del gruppo, anche donne, invito a contattarmi o a rivolgersi in Comune”.

Così invece il sindaco Tallone ai Nonni Vigili: “Sono una risorsa preziosa e tra le forze volontarie in divisa di massimo affidamento per i bambini in caso di smarrimento o difficoltà, affidatevi a loro e grazie per il vostro servizio e il traguardo dei trent’anni”.

Il presidente della Fondazione CRF Gianfranco Fruttero, oltre ad elogiare il traguardo, ha rimarcato il valore dell’ente fossanese, che non è solo acronimo di Cassa di Risparmio di Fossano: “C significa cura, R rispetto del passato e F fiducia per i progetti del futuro”. Don Carlo Vallati ha invitato infine tutti i presenti a recitare in onore degli stessi Nonni Vigili la preghiera dell’Angelo custode.