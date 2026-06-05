Dopo oltre 11 anni Giacomo Cuniberti lascia il Comando della Polizia Locale di Fossano [VIDEO]

Lunedì prossimo, 8 giugno, si chiuderà formalmente l’incarico di Comandante della Polizia Locale di Fossano per Giacomo Cuniberti, 53 anni di Cuneo.

Ad attendere l’ufficiale, giunto a 30 anni di attività (al pari dei “Nonni Vigili”, celebrati proprio stamane anche in sua presenza) una nuova esperienza nel Comune lombardo di Voghera.

Cuniberti ci ha riassunto la sin qui carriera, guardando al futuro: “Nel 1996 ho iniziato la mia attività in Polizia locale, progressivamente grazie a corsi di aggiornamento, studi e attività intense sul territorio sono riuscito ad avanzare di grado. Prestai servizio a Dronero fino al 2001, poi proseguii a Busca. Nel 2015 ho poi preso servizio qui a Fossano, prendendo l’incarico di Comandante e di responsabile dell’Ufficio Commercio e della gestione del Suap (Sportello unico per le attività produttive).

È stata un’attività fossanese veramente intensa che tra pochi giorni (lunedì) terminerà, avendo vinto un concorso a tempo indeterminato nel Comune di Voghera. Sarà un’ulteriore esperienza che mi darà stimoli e la consueta volontà nell’affrontare bene nuove sfide”.

Il suo bilancio sul lavoro svolto con la squadra: “Un operato molto positivo, in quanto ho instaurato dei rapporti interpersonali molto belli che porterò con me nel cuore, con le due amministrazioni che si sono susseguite, ora in particolare con l’attuale sindaco Dario Tallone, con la Giunta, il senatore Giorgio Maria Bergesio e tutti i consiglieri comunali. Lascio in eredità a Fossano una bella città, in cui bisogna comunque sempre tenere alta la guardia in termini di sicurezza urbana integrata e condivisa”.