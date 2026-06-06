Da Bra a Cuneo per festeggiare il 212° anniversario della nascita dell’Arma dei Carabinieri

Un compleanno da festeggiare: ben 212 anni. I Carabinieri hanno scritto la storia italiana dal Risorgimento fino ad oggi. È un tempo difficile anche il nostro, segnato da guerre, crisi economica e sociale. Un tempo in cui è fondamentale il loro intervento, la loro presenza.

Il 5 giugno di ogni anno si commemora la data in cui la Bandiera dell’Arma dei Carabinieri, nel 1920, fu insignita della prima Medaglia d’Oro al Valor Militare per la partecipazione alla Prima Guerra Mondiale.

La motivazione di quella medaglia trova ragione nelle innumerevoli prove di tenace attaccamento al dovere e di fulgido eroismo. Da quel giorno gli episodi di coraggio dei militari con la divisa a bande rosse si sono susseguiti negli anni ed il medagliere ne è dimostrazione. Oltre due secoli che vedono l’Arma dei Carabinieri impegnata nei conflitti che hanno infiammato l’Italia e nelle missioni all’estero, dalla lotta al terrorismo ed alle mafie alla partecipazione alle operazioni di pace all’estero, senza dimenticare il quotidiano impegno nella lotta alla criminalità comune ed organizzata.

Tenendo ben a mente quelle motivazioni, la ricorrenza del 5 giugno rappresenta dunque il simbolo della riconoscenza nazionale perenne a questo Corpo militare, baluardo della democrazia, simbolo identitario della nostra Nazione anche all’estero.

In questa giornata vengono organizzate diverse cerimonie per onorare il servizio e la dedizione dei Carabinieri al Paese. A Cuneo la ricorrenza è stata ricordata e vissuta con una grande partecipazione presso la caserma Gonzaga del Comando Provinciale.

Tantissime le autorità civili, militari e religiose convenute. C’era anche il sindaco di Bra, Gianni Fogliato, arrivato a Cuneo con una delegazione dell’Associazione Nazionale Carabinieri che opera instancabilmente sotto la Zizzola.

L’evento ha visto il coinvolgimento dei Reparti territoriali schierati, tra cui quelli braidesi, che hanno ascoltato con attenzione la lettura del messaggio del Capo dello Stato e del Comandante Generale dell’Arma, Gen. C.A. Salvatore Luongo.

Emozionante la consegna delle ricompense al personale che si è distinto in attività di servizio o in interventi di soccorso ai cittadini.

Per tutti i premiati, applausi e strette di mano da parte dei colleghi e del personale dei Carabinieri in congedo riuniti sotto lo stendardo dell’associazione omonima.