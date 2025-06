Tragedia a Savigliano: madre e figlio cadaveri in un alloggio di via Trento

Tragedia a Savigliano, nella serata di ieri 5 giugno, attorno alle 20.

La chiamata ai vigili del fuoco per un forte odore di gas provieniente da un alloggio di via Trento, l'intervento immediato e la terribile scoperta: all'interno dell'abitazione, i corpi senza vita di un uomo e una donna, madre e figlio, lei classe 1953, lui del 1985.

Le prime ipotesi investigative parlano di un possibile omicidio-suicidio, ma le indagini sono ancora in pieno corso. Gli inquirenti stanno lavorando per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti e comprendere le cause alla base della tragedia. Non è da escludere, tra l'altro, che possa risalire a qualche giorno fa.

Oltre ai vigili del fuoco, sono intervenuti i sanitari del 118 e i carabinieri, cui è affidata la conduzione delle indagini.

Il sindaco Antonello Portera, informato dell'accaduto mentre era impegnato in consiglio comunale, ha espresso il proprio cordoglio: “Un evento molto doloroso per tutta la città, una grossa ferita che riempie di tristezza. Attendiamo gli sviluppi e le risultanze delle indagini da parte degli inquirenti”.

Notizia in aggiornamento