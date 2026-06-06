La Fausto Coppi Generali 2026: dal 25 al 28 giugno un ricco calendario di appuntamenti tra sport, cultura, arte e enogastronomia

Il weekend della Granfondo Internazionale La Fausto Coppi Generali, fissata per il 28 giugno con partenza da Cuneo, sarà caratterizzato da un fitto calendario di attività collaterali pensate per coinvolgere appassionati e pubblico, non solo ciclisti.

Una gara internazionale, tre percorsi (Granfondo, Mediofondo e il non competitivo Fauniera Classic), un calendario di eventi che mese dopo mese fra idee, progetti e contatti è diventato uno straordinario festival, un libro aperto ricco di iniziative per tutti i gusti.

La Fausto Coppi Generali si conferma il grande appuntamento per gli appassionati delle biciclette ma anche eccezionale vetrina e contenitore di eventi che abbracciano sport, outdoor, arte, buone regole di vita e cultura. E non mancherà il settore alimentare con le proposte dello street food.

Gli organizzatori della granfondo internazionale negli anni hanno saputo trasformare il villaggio di piazza Galimberti in un palcoscenico dove programmare tante iniziative e presentare ospiti di livello oltre ad accogliere realtà imprenditoriali di settore e aziende del territorio come di altre regioni italiane.

La filosofia degli eventi dell’edizione 2026 è orientata a proporre un viaggio in tanti aspetti della vita quotidiana ben oltre lo sport. Così la gara è il culmine di un programma dove enti istituzionali, aziende, associazioni e gruppi di appassionati possono confrontarsi e comunicare di fronte a una platea in arrivo da oltre trenta Nazioni. Ovviamente un’attenzione particolare sarà l’omaggio alla Danimarca, Paese ospite di quest’anno.

Ecco un’anteprima del calendario della trentasettesima edizione dell’evento giorno per giorno.

GIOVEDÌ 25 GIUGNO

Innanzitutto quattro giorni di iniziative.

S’inizierà giovedì 25 giugno alle 21, al teatro Toselli spettacolo comico “C’è da ridere” con Paolo Kessisoglu, Alice Mangione, Serena Bongiovanni, Marta & Gianluca, Filippo Giardina e Fill Pill. Conduce Cristina Fantoni giornalista de La7. L’appuntamento vede La Fausto Coppi partner dal punto di vista organizzativo, insieme all’azienda Karhu. Il ricavato dalla vendita dei biglietti dello spettacolo sarà devoluto all’Associazione C’è da

Fare Ets per sostenere la salute mentale e il supporto psicologico e neuropsichiatrico degli adolescenti.

VENERDÌ 26 GIUGNO

Venerdì il primo evento è alle 14,30 con la Junior Cup 2026 per le categorie giovanissimi (5-12 anni) organizzata dal Comitato provinciale della Federazione Ciclistica Italiana di Cuneo.

Alle 16 inizierà la distribuzione dei documenti e pacchi gara della granfondo nell’area espositiva.

Alle 18 la tradizionale La Fausto Coppi Teobike Balocco, pedalata in città per i più piccoli. Un evento per ricordare il patriarca del ciclismo cuneese Lorenzo Tealdi, grande amico de La Fausto Coppi, che ha portato in provincia memorabili tappe del Giro d’Italia, del Tour de France e ha fatto nascere il Giro delle Valli cuneesi.

Alle 19 Run the Night Kids, gare giovanili di podismo nelle vie di Cuneo per Esordienti, Ragazze/i, Cadette/i. Organizzazione: Atletica Roata Chiusani.

Alle 20 piazza Galimberti (lato Casa Museo dell’Eroe della Resistenza) ospiterà la Danish Dinner, cena in onore della Danimarca Paese ospite dell’edizione numero 37 della granfondo. Prevista la partecipazione dell’Ambasciatore danese a Roma, Peter Taksøe-Jensen. La cena, aperta a tutti, è organizzata dalla Consulta dei Quartieri e delle Frazioni del Comune di Cuneo.

Alle 21 Run the Night, mezza maratona nel centro di Cuneo con l’obiettivo di raccogliere fondi a sostegno dei progetti per la salute mentale dei più giovani. Due i percorsi: 21 km competitiva (percorso approvato dalla Federazione Italiana di Atletica Leggera) e 10 km non competitiva. L’organizzazione è a cura dell’Asd Atletica Roata Chiusani.

SABATO 27 GIUGNO

Sabato, la vigilia della granfondo, inizierà alle 7,30 con la distribuzione dei pacchi gara della pedalata cicloturistica Fausto de Tierra mentre alle 8 aprirà la Karhu House in piazza Galimberti: nella tensostruttura si svolgeranno diverse attività e talk nell’intero fine settimana.

Alle 8,30 partenza della Fausto de Tierra, pedalata gravel nel parco fluviale e nei boschi attorno a Cuneo lungo strade asfaltate e sterrate.

Alle 10 apertura della distribuzione dei pacchi gara de La Fausto Coppi Generali. Nel primo pomeriggio è previsto il doppio passaggio, in piazza Galimberti, dei ciclisti protagonisti del campionato italiano professionisti in partenza da Asti e arrivo a Cuneo.

Alle 17 saluti istituzionali all’Ambasciatore danese in Italia nel salone d’onore del municipio.

Alle 18 sfilata in via Roma con bande musicali, delegazioni dei Paesi rappresentati alla manifestazione.

Alle 18,30 in piazza Galimberti inaugurazione ufficiale de La Fausto Coppi Generali con l’accensione del braciere olimpico.

Alle 19 concerto “La Fausto Coppi suona!” in piazza Galimberti con le formazioni di Bernezzo, Demonte e Ventimiglia per un totale di cento musicisti.

Alle 20 chiusura della distribuzione dei pacchi gara de La Fausto Coppi Generali.

Alle 21 “Le Olimpiadi Milano-Cortina: i Campioni delle Fiamme Gialle”. Storie, emozioni e talk con gli atleti protagonisti delle Olimpiadi 2026.

DOMENICA 28 GIUGNO

Domenica è il giorno clou, quello atteso tutto l’anno dai ciclisti provenienti dai cinque continenti. Fin dalle prime ore dell’alba piazza Galimberti si animerà di bianco e rosso, i colori della 37^ edizione della manifestazione.

Alle 7 il via alla Granfondo La Fausto Coppi Generali con partenza sotto l’arco di fronte al tribunale.

Alle 9,30 sarà il momento de La Fausto Coppi Mangia&Pedala.

Dalle 10,50 arrivo dei primi concorrenti della mediofondo, dalle 13 i primi ciclisti della granfondo.

Alle 11,30 e 14,30 premiazioni.

Da venerdì a domenica piazza Galimberti ospiterà anche un’area dedicata allo street food: la proposta enogastronomica è a cura di We Food srl di Boves e sarà l’occasione per i ciclisti e tutti gli ospiti di concedersi una pausa e conoscere le eccellenze dei sapori.

Il grande weekend di sport si concluderà alle 17 di domenica e sarà il momento dell’arrivederci al 30 giugno 2027.

Maggiori informazioni sul programma:

https://www.faustocoppi.net/new/la-corsa/programma/