Villar San Costanzo, spettacolo al 13° Km Verticale dei Ciciu: Stefano Vota firma il successo nel ricordo di Luca Borgoni

Giornata di grande sport oggi ai piedi e lungo i sentieri del Monte San Bernardo, dove si è disputato il 13° Km Verticale dei Ciciu - Sentiero Luca Borgoni, manifestazione organizzata dall'ASD Dragonero in collaborazione con il Gruppo Alpini e l'A.I.B. di Villar San Costanzo. La gara, inserita nel calendario regionale della corsa in montagna, assegnava i titoli di Campionato regionale di km verticale per le categorie assolute e master.

Sono stati 71 i partecipanti alla prova principale, chiamati a misurarsi sul tracciato da 4,9 chilometri e 1.000 metri di dislivello positivo. A imporsi è stato Stefano Vota, portacolori dell'Atletica Susa, autore della miglior prestazione di giornata. Per lui anche il significato speciale del premio dedicato a Luca Borgoni, essendo nato nel 1995, lo stesso anno ricordato dall'organizzazione con il riconoscimento commemorativo.

Alle sue spalle ha chiuso Emanuele Soggetti del GS Pomaretto, mentre il terzo posto è andato a Francesca Ghelfi della Podistica Valle Varaita, protagonista di una prestazione di alto livello in una competizione che ha confermato il fascino e la durezza del km verticale cuneese.

Accanto alla gara assoluta, la manifestazione ha fatto registrare anche una bella partecipazione giovanile: circa 70 ragazzi e ragazze delle categorie esordienti, ragazzi e cadetti si sono confrontati sui percorsi predisposti all'interno della Riserva naturale dei Ciciu di Villar San Costanzo, trasformando l'evento in una vera festa della corsa in montagna.

Per le categorie dagli juniores in avanti, la giornata aveva anche un importante valore agonistico, con l'assegnazione delle maglie di campione regionale. Un motivo in più che ha dato prestigio a una gara ormai diventata appuntamento fisso nel panorama piemontese della salita only up.