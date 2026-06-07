"Sogno Romano” ad Augusta Bagiennorum: storia, emozione e centinaia di visitatori per riscoprire le radici di Bene Vagienna

Ieri, sabato 6 giugno, l’area archeologica dell’ntico sito romano di Augusta Bagiennorum si è trasformata in un palcoscenico vivo. Qui si è svolta la manifestazione “Sogno Romano”, organizzata dalla Direzione Regionale Musei nazionali Piemonte, dal FAI - Fondo Ambiente Italiano e dal Comune di Bene Vagienna.

È stato un grande successo di partecipazione e un’onda di entusiasmo. Centinaia di visitatori hanno potuto scoprire la storia e rivivere la rievocazione storica, impostata e sviluppata con cura scenica all’interno del quadriportico del teatro romano, cuore pulsante della città degli antichi abitanti di Augusta Bagiennorum.

“Questo è uno dei tanti eventi e delle tante manifestazioni che la Direzione Regionale Musei nazionali Piemonte, il FAI e il Comune di Bene Vagienna organizzano per valorizzare gli scavi romani e la storia di questa città”, spiega Sofia Uggé, direttrice dell’area archeologica. - Questo sito affascina i visitatori per la sua importanza storica e per il suo valore paesaggistico. È come una piccola Pompei, ancora da riscoprire. Per questo da tre anni sono riprese le ricerche archeologiche mediante una concessione data all’Università degli studi di Torino. Vorremmo sempre meglio far conoscere al pubblico la sua unicità”.

Roberto Audisio, responsabile Fai Cuneo, sottolinea il valore nazionale del sito: “Per noi è fondamentale contribuire a valorizzare un’Area come questa, che rappresenta una delle bellezze nazionali che abbiamo sul nostro territorio. E dopo il Castello dei conti Costa di Bene Vagienna, votato come ‘Luogo del Cuore’ dagli italiani, questo è un altro tassello che conferma quanto Bene Vagienna sia speciale, in Piemonte e non solo”.

Soddisfatto anche il sindaco Claudio Ambrogio: “È un altro tassello importante per la nostra città. Vedere così tanti turisti partecipare, emozionarsi e sognare con noi ci fa guardare al futuro con fiducia. Stiamo costruendo un territorio che parla la lingua della cultura e dell’identità”.

La manifestazione si è conclusa con una cena romana a base dei cibi dell’epoca, per far rivivere fino in fondo l’atmosfera di Augusta Bagiennorum e lasciare a tutti i partecipanti il sapore autentico della storia.

“Augusta Bagiennorum Vive”: non è solo uno slogan, è il futuro che Bene Vagienna sta scrivendo, pietra dopo pietra.