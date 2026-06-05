A tredici anni è il più giovane assaggiatore di formaggi d’Italia: il traguardo di William Biraghi

La passione per il mondo caseario non ha età. Lo dimostra William Biraghi, appena 13 anni, che nei giorni scorsi ha conquistato un primato nazionale diventando il più giovane assaggiatore di formaggi d'Italia riconosciuto dall'Onaf, l'Organizzazione nazionale assaggiatori formaggi.

Figlio di Alberto Biraghi e nipote di Franco Biraghi, che nel 1991 fondò la Valgrana Spa a Scarnafigi, oggi una delle principali realtà casearie piemontesi, William rappresenta la nuova generazione di una famiglia che da decenni è protagonista nel settore lattiero-caseario piemontese.

L'investitura ufficiale è avvenuta domenica scorsa al castello di Grinzane Cavour, durante la cerimonia nazionale dedicata ai nuovi assaggiatori.

Un risultato che assume un significato particolare non solo per l'età del ragazzo, ma anche per il cammino intrapreso con entusiasmo e curiosità. "Ho fatto questo percorso in modo convinto, scoprendo cose nuove che mi piacciono e che voglio continuare ad approfondire", ha raccontato William.

Un riconoscimento che guarda al futuro e che testimonia come tradizione, innovazione e passaggio generazionale possano continuare a rappresentare un valore aggiunto per una delle realtà più consolidate del comparto caseario piemontese.