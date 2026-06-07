"Adele Vola", il progetto monregalese che porta l'inclusione tra le nuvole [FOTO E VIDEO]

"La ripresa è lunga e complicata, non posso dire di essere sempre stata forte dopo l'incidente. A volte il tempo sembra non passare mai, ma ha davvero una funzione ripartiva. Ho passato dei momenti in cui non avevo più il coraggio di sperare, ma la vita la amo moltissimo".

Così Adele Gesso, prima donna in carrozzina a diventare pilota di mongolfiera, un primato mondiale che celebra il coraggio e la libertà.

Dopo il volo ad Argera, città affacciata sul Lago Maggiore (leggi qui), il 'pallone' del progetto "Adele Vola" è stato presentato ufficialmente a Mondovì, patria delle mongolfiere e nato in occasione delle celebrazioni per gli 80 anni di Confcommercio, con l'Asc.Com Monregalese.

Ieri, nella cornice di parco Europa, tutti i partner e i sostenitori che hanno reso possibile il progetto e il gonfiaggio della mongolfiera che ha i loghi disegnati dal monregalese Massimiliano Manera e quelli istituzionali Confcommercio, Polizia di Stato e Autostrada dei Fiori.

Un messaggio di speranza, libertà e inclusione perché ora Mondovì porta tra le nuvole davvero tutti, anche le persone in carrozzina.

"Ho avuto la fortuna di avere una mamma, una famiglia, amici e colleghi che sono stati vicini e mi hanno abbracciata. Non è poco. - ha detto Adele Gesso nel suo intervento -. Ho avuto momenti bui, ma poi è scattato qualcosa. Ho preso coscienza che non accettare la situazione non avrebbe fatto altro che peggiorare le cose. È ora di valorizzare quello che di bello c'è, lasciando andare il passato e guardando al futuro".

LA STORIA DI ADELE

Adele Gesso, assessore di Niella Tanaro, già vice ispettore della Polizia di Stato, ha visto cambiare improvvisamente la sua vita è il 16 settembre del 1996 quando una pattuglia della Polizia stradale di Cherasco, in servizio sull'autostrada Torino - Savona, venne chiamata per un intervento, ma durante la corsa l'auto finì contro il guardrail. A bordo con lei c'era l'agente Emanuele Peruzzi. Il bilancio è pesantissimo: entrambi subiscono gravi lesioni, lottano per la vita e Adele rimane paralizzata.

Di qui un lungo percorso di lotta e determinazione: costretti a lasciare la divisa, iniziano a lavorare nel reparto amministrativo ed entrambi vengono iscritti nel “Ruolo d’Onore” con la qualifica di agenti della Polizia di Stato.